Шумахеру собрали новый болид. Но запчастей не осталось

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В квалификации Гран При Саудовской Аравии Мик Шумахер попал в аварию и сильно повредил свой болид Haas, у которого даже отвалилась коробка передач вместе с задней осью. Тогда у команды не было запасной машины, но были детали для ее постройки. И в Haas действительно построили новый болид, правда только в Австралии, для чего команде пришлось воспользоваться правом в считанных случаях нарушить комендантский час.

Однако старую машину решено починить, а не списывать. После восстановления она станет запасной и будет готова уже к этапу в Имоле, заявил в Австралии глава Haas Гюнтер Штайнер. Он также сказал, что несмотря на оторванную коробку передач силовая установка не пострадала и будет использоваться позднее.

«Мы привезли сюда все имеющиеся запчасти, – сказал Штайнер. – Больше на складе ничего не осталось. И парни проделали тяжелую работу, собрав новый болид. Для этого пришлось воспользоваться правом и нарушить комендантский час.

Но у нас теперь нет сменного шасси, нет запаса по запчастям, так что пилоты должны быть осторожны. Иначе опять придется стартовать с одной машиной.

Нам пришлось привезти разбитую машину в Австралию. Это связано с таможенными правилам, всякими бумагами и тому подобными формальностями. Теперь мы отправили ее в Великобританию, чтобы там починить. В данный момент она уже добралась до Сингапура.

Надеюсь, к Имоле машина будет готова, и там у нас будет запасной болид. Нужно поменять боковую энергопоглощающую структуру, но само шасси подлежит восстановлению. Мы все проверили, включая силовую установку, и в Ferrari остались довольны».

Дополнительная информация: Адам Купер