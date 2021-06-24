Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина

Во Франции напарники по Haas вновь едва не столкнулись. В начале гонки Никита Мазепин атаковал Мика Шумахера – и последнему пришлось покинуть пределы трассы, чтобы избежать контакта. После гонки немец заявил, что должен обсудить поведение россиянина с командой.

Бывший глава Mercedes Motorsport, а ныне эксперт немецкого Sky Норберг Хауг считает, что Мик напрасно позволяет себе такие комментарии – было бы правильнее, уверен он, если бы Шумахер просто не обращал на напарника внимания.

«Когда твой напарник видит – и это как в жизни, – что ты раздражаешься, это уже для него маленькая победа», – сказал Хауг в эфире, посоветовав Шумахеру «делать вид, что его [Мазепина] вообще не существует».

«Я думаю, что сохранять спокойствие – это отличное качество. Когда кто-то думает, что ты вот-вот вскипишь, а ты остаешься хладнокровным – это делает тебя сильнее. Если ты умеешь оставаться спокойным и при это быстр, у тебя уже есть два важнейших качества».

При этом Хауг считает, что во Франции Мазепин действовал хоть и жестко, но в рамках правил.

«Инцидент в Баку был намного опаснее – из-за высокой скорости, – отметил он. – Я думаю, так считаю не только я. Но во Франции скорость была ниже. Плюс, надо признать, что Мазепин уже занял внутреннюю траекторию».