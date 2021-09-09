Шумахерам нужна защита в Формуле 1? Мнение Мазепина

Противостояние Никиты Мазепина и Мика Шумахера на Гран При Нидерландов переросло в конфликт. Сначала россиянин был недоволен тем, что напарник нарушил порядок их выезда в квалификации. А затем уже немец жаловался на то, как Мазепин боролся с ним в гонке.

Босс Haas Гюнтер Штайнер публично не стал занимать позицию ни одного из пилотов, а Мазепин отметил, что его напарнику не стоило атаковать до последнего, когда Никита уже перекрыл ему путь.

«Штайнер поговорил с нами и я рад, что меня не внесли в черный список, – сказал Мазепин. – Но это была дискуссия за закрытыми дверями и я сохраню ее в тайне. Не думаю, что кому-то будет комфортно, если вынести это на открытое обсуждение.

Правила нашей борьбы с Миком не изменились, потому что я не нарушил никаких правил. Мы будем работать как команда, чтобы все исправить. Но пожалуй, стоит поднимать ногу с педали газа, когда видишь перед собой столб.

Я уважаю правила, а они говорят, что если значительная часть чужой машины не находится с тобой бок о бок, то ты не обязан оставлять для нее место. Это правило работает много лет и я его уважаю».

После этапа в Зандфорте по поводу Мазепина высказался дядя Мика Шумахера Ральф Шумахер. Он заявил, что Haas покрывает Никиту из-за денег его отца-миллиардера. Мазепин-младший нашел, что ответить бывшему гонщику:

«Я уважаю чужие мнения, ведь свое есть у каждого. По-моему, он просто защищает свою семью. Что тут сказать? Если его семье в Ф1 нужна защита, то я с радостью послушаю его слова».