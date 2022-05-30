Авария Шумахера обошлась Haas в миллион долларов

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Машину Мика Шумахера резко дернуло в сторону на 25-м (для самого немца) круге Гран При Монако. Это произошло внезапно: пилот не допускал ошибок и не выезжал с подсыхающей траектории на более влажные участки асфальта. После двух ударов об ограждение от машины осталась куча обломков разной величины.

Сам нилот сказал, что не понимает, почему улетел в стену. Гоночный инженер, когда Мик вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке, высказал предположение, что Шумахер мог зацепить краем переднего крыла барьер с правой стороны. Однако на кадрах видео ничего такого нет.

Тем временем дядя Мика Ральф Шумахер сделал собственное предположение. По его мнению, причиной аварии могла стать ошибка пилота чуть ранее по ходу круга. В эфире немецкой версии Sky Sports Ральф предположил, что за 10-12 секунд до аварии его племянник задел ограждение левым задним колесом.

Из-за этого давление воздуха стало падать, и в какой-то момент машина оказалась неуправляемой – примерно как у Лэнса Стролла с Максом Ферстаппеном в Баку год назад. Однако и у этой теории пока нет подтверждений.

Другой эксперт, Кристиан Даннер, назвал аварию «по-настоящему жесткой». В программе Motor & Sport Magazin на телеканале Sport1 он отметил: «Это одно из самых быстрых мест трассы. Можно представить силу удара, ведь машина разломилась надвое».

В отличие от Ральфа, он раскритиковал молодого пилота: «Мику надо серьезно кое о чем задуматься. Сейчас у него уже есть неплохая скорость, которую ему удается стабильно демонстрировать. Но он не может попадать в такие аварии. Счет повреждений после них идет на миллионы. А командам такого уровня надо тратить средства очень обдуманно.

Мик пытается показать больше, чем может. А это часто приводит к ошибкам и авариям. Ему стоит немного расслабиться, ведь он лишь самую малость медленнее [Кевина] Магнуссена. И если к конце года получится более-менее сравняться с напарником, это будет весьма неплохой результат».

Команда Haas пока не сообщила никаких выводов собственного расследования аварии своего гонщика. На просьбу Motorsport.com оценить финансовый ущерб от случившегося, представитель американцев сообщил о «грубой оценке в районе 1 млн долларов».

Ранее Шумахер уже разбил машину на Гран При Саудовской Аравии в Джидде.