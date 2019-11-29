Шумахер ждет качественного сдвига на второй сезон в Ф2

Мик Шумахер за один этап до конца сезона занимает в общем зачете чемпионата Формулы 2 12-е место. В следующем году немец продолжит выступления в серии, сохранив место в коллективе Prema. И, по мнению спортсмена, второй сезон в Ф2 должен пройти легче дебютного.

«Думаю, в следующем году мне будет легче, – сказал Шумахер. – Потому что я знаю машину, знаю трассы, знаю, как проходит уик-энд. Я достаточно хорошо знаю, что надо делать, хотя в следующем году ситуация может поменяться из-за новых шин. Это может в чем-то изменить наш подход.

Большие перемены будут в гонках. На тренировках и квалификациях все останется по-прежнему. Но в гонке надо будет управлять машиной иначе. В этом году были трассы, на которых даже по ходу одного быстрого круга в квалификации приходилось беречь шины на первом секторе, чтобы их хватило на последний. Вероятно, в следующем году ситуация изменится. Может, станет лучше, а может – и хуже».

Ходили слухи, что Шумахер, участвующий в молодежной программе Ferrari, может оказаться в Ф1 уже в 2020 году, но они не оправдались. Сам Мик видит в этом плюс для дальнейшего развития карьеры: «Я был бы счастлив перейти в Формулу 1, но и еще один год в младшей категории может быть полезен. Наберусь опыта, опробую новые шины. Моя цель? Быть на вершине».

Дополнительная информация: Джек Беньон