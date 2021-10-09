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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Шумахер: Я люблю, когда местами влажно

Немецкий пилот позволил себе помечтать о первых очках в карьере

Шумахер: Я люблю, когда местами влажно

На квалификации Гран При Турции Мик Шумахер во второй раз в своей карьере в Формуле 1 смог пройти во второй сегмент. В Стамбуле немец квалифицировался 14-м, и соответствующая позиция на старте гонки станет лучше для пилота.

«Хорошо, что в момент, когда я узнал, что вышел в Q2, со мной не было ни микрофонов, ни камер, – заявил немец вечером в субботу. – Я очень счастлив и считаю, что успеха добился не я, а вся команда. В частности, мы приняли правильное решение – выехали на трассу в нужный момент на подходящих шинах.

Мне нравятся такие сложные условия, когда часть трассы влажная, а часть – сухая. Мне подходит такая обстановка, и я могу комфортно пилотировать. Крайне важно удерживаться в границах трассы – в 1-м и 2-м поворотах это особенно актуально, потому что там легко либо полностью испортить свой круг, либо проехать его с нарушением, после чего результат будет аннулирован.

Я был очень счастлив после первого сегмента, так что во втором просто наслаждался пилотажем. И в то же время изо всех сил старался показать хорошее время. Вокруг нас на старте будет пара машин, чей гоночный темп выше нашего. Но если будет небольшой дождь, а нам улыбнётся удача, мы могли бы извлечь пользу из этих факторов. При определённом стечении обстоятельств очки возможны. Надо посмотреть, как долго мы сможем сохранять шины на этой трассе, которая серьёзно изнашивает резину».

 

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер высоко оценил результат пилота и также подчеркнул, что 14-е место на старте стало итогом работы и самого Мика Шумахера, и всей команды.

«Квалификация показала, что, усердно работая, даже с не лучшей машиной можно добиться хорошего места на старте. Поработали все – и Мик за рулём, и команда, которая не допускала ошибок при переменчивой погоде. Всё прошло как по маслу. О чём ещё можно мечтать?»

Напомним, ранее Шумахер уже выходил во второй сегмент квалификации. Но на Гран При Франции немец стал 15-м, после того как по ходу Q2 потерял контроль над машиной и разбил автомобиль.

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