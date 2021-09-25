Шумахер выступил против приглашения опытного пилота в Haas

Перед Гран При России глава Haas Гюнтер Штайнер предположил, что его команде стоит подыскать опытного резервного пилота на 2022 год, чтобы он смог дать молодым гонщикам ориентир в работе с машиной.

Однако Мик Шумахер, который стал 17-м в квалификации в Сочи, не видит в этом необходимости.

«Честно говоря, по-моему мы выжимаем из машины максимум, – сказал немец. – Не думаю, что есть нужда в таком пилоте. Тем более, что резервный гонщик не так уж часто садится за руль. Конечно, мы не знаем, как бы это вышло. Но мне кажется, мы делаем лучшее, на что способны, выжимаем все из болида».

Квалификация в Сочи преподнесла несколько сюрпризов, но Шумахер не особенно рассчитывает на свой прорыв в гонке:

«Я буду счастлив, если мы наберем очки. Но даже использовав весь потенциал машины, без каких-то происшествий впереди мы останемся там же, где и всегда».