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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Шумахер выдал секрет о носках Джовинацци, но ошибся

Дебютант Ф1 внезапно затронул на пресс-конференции довольно деликатную тему, и его коллеге по пелотону пришлось оправдываться

Шумахер выдал секрет о носках Джовинацци, но ошибся

В четверг, когда гонщики Формулы 1 традиционно общаются с журналистами, участниками очередной сессии FIA стали Мик Шумахер и Макс Ферстаппен – с недавнего времени решено было отказаться от командного принципа и пары гонщиков формируются случайным образом. 

Каким-то образом разговор зашел о носках – и Мик рассказал, что гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци использует одну и ту же пару по ходу всего Гран При, считая это удачной приметой. Эти слова немало удивили всех присутствующих, включая Ферстаппена.

Следующим утром репортеры Sky Sports отправились к Джовинацци за комментариями. 

«Это, конечно же, не так. Даже не знаю, откуда он такое взял, – заверил итальянец. – Я использую по ходу уик-энда несколько комплектов нижнего белья, включая носки. Все комплекты одинаковые, это правда, но их несколько.

В начале карьеры, в картинге и "младших" сериях, у меня было по одному комплекту на пятницу, субботу и воскресенье. Сейчас их еще больше. 

Даже не представляю, что будет, если весь уик-энд ходить в одних носках. К воскресенью это бы точно не понравилось тем, кто работает радом со мной».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Антонио Джовинацци , Мик Шумахер

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