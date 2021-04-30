Шумахер выдал секрет о носках Джовинацци, но ошибся

В четверг, когда гонщики Формулы 1 традиционно общаются с журналистами, участниками очередной сессии FIA стали Мик Шумахер и Макс Ферстаппен – с недавнего времени решено было отказаться от командного принципа и пары гонщиков формируются случайным образом.

Каким-то образом разговор зашел о носках – и Мик рассказал, что гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци использует одну и ту же пару по ходу всего Гран При, считая это удачной приметой. Эти слова немало удивили всех присутствующих, включая Ферстаппена.

Следующим утром репортеры Sky Sports отправились к Джовинацци за комментариями.

«Это, конечно же, не так. Даже не знаю, откуда он такое взял, – заверил итальянец. – Я использую по ходу уик-энда несколько комплектов нижнего белья, включая носки. Все комплекты одинаковые, это правда, но их несколько.

В начале карьеры, в картинге и "младших" сериях, у меня было по одному комплекту на пятницу, субботу и воскресенье. Сейчас их еще больше.

Даже не представляю, что будет, если весь уик-энд ходить в одних носках. К воскресенью это бы точно не понравилось тем, кто работает радом со мной».