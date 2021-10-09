Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

Герои

Мик Шумахер

Несмотря на то, что пилот не попал в топ-10, в нашем рейтинге молодой немец не только оказался в числе героев прошедшей в Стамбуле квалификации, но и, пожалуй, самым ярким её участником. Второй раз в сезоне-2021 Шумахер-младший смог выйти во второй сегмент квалификации. И остался там даже не последним.

Конечно, на руку Мику сыграло решение Ferrari не выпускать Карлоса Сайнса на полноценные попытки (испанец выехал лишь создать слип-стрим напарнику). Ведь испанцу всё равно предстояло отправиться в конец стартовой решётки из-за штрафа за замену силовой установки. Но и без этого выход в Q2 стал для гонщика Haas настоящим достижением. Особенно на фоне напарника.

После Гран При Франции американская команда ни разу не выводила ни одного своего пилота из первой части квалификации, но непростая погода, которая второй год подряд сопровождает Гран При Турции, пришла на выручку. Мик Шумахер блестяще справился со всеми вызовами и обеспечил себе лучшую стартовую позицию в своей недолгой пока карьере в Формуле 1.

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Пьер Гасли

В Сочи француз по итогам субботы рвал и метал, обвиняя то соперников в создании ему помех, то команду в тактических просчётах, но имел на это полное право – темп у пилота был, так что его вылет из борьбы за стартовые позиции на стадии Q2 стал для Пьера огромным разочарованием.

Сполна реабилитироваться Гасли удалось уже в Турции, где погода была крайне похожа на ту, что царила на «Сочи Автодроме» в субботу. Дождь, конечно, не шёл, но трасса была влажной, просыхала крайне неохотно, слики прогреть было нелегко... Так что на каждом круге был риск как минимум запороть попытку вылетом, как максимум – остаться в отбойниках.

Другое дело, что Пьер Гасли в таких непростых условиях смотрелся выгоднее своего напарника. Пока дебютант Юки Цунода активно изучал обочины трассы в Стамбуле, его более опытный коллега прибавлял в скорости и обеспечил себе и AlphaTauri место в топ-5. Которое после штрафа обладателя поул-позиции превратилось в старт со второго ряда.

Фернандо Алонсо

Итоговые протоколы квалификации Гран При Турции развели двух напарников по Alpine по разные половины стартовой решётки. Эстебан Окон, открывший счёт своим победам в Формуле-1 в этом году, остался на 12-й позиции, а его куда более опытный напарник Фернандо Алонсо не просто вышел в Q3, но и смог там опередить нескольких пилотов.

Испанец относится к числу старой гвардии чемпионата мира, что помнит трассу в Стамбуле ещё по её первому пришествию в календарь серии, так что этот опыт тоже сыграл свою роль в итоговом результате. Да и в третьей тренировке, прошедшей под дождём, Алонсо смотрелся предпочтительнее Окона, так что расклад сил оказался в каком-то смысле предсказуемым

Всё, что удалось Эстебану это выйти во второй сегмент, а уже по ходу Q2 опередить Карлонс Сайнса и Мика Шумахера. Невелика заслуга, если учитывать, что пилот Ferrari толком не выезжал, а объехать Haas в сезоне-2021 могут все. А вот Фернандо не просто пробился в топ-10, но и смог там оказаться выше действующего на тот момент победителя квалификации Ландо Норриса и пилот Red Bull Серхио Переса. Плюс можно вспомнить, что так высоко испанец не стартовал аж с 2014 года, когда выступал за Ferrari.

Неудачники

Серхио Перес

Несмотря на то что с мексиканцем продлили контракт ещё на год, своими выступлениями пилот Red Bull как-то пока не слишком оправдывает выданные ему командой авансы. И квалификация в Стамбуле стала очередным подтверждением тому, что у коллектива пока не получается работать на обоих пилотов.

Своими подиумами и победой Перес доказал, что может бороться в лидирующей группе и пользоваться сложными ситуациями у соперников, обращая их в свою пользу – да только вот в Red Bull у Серхио что-то никак не ладится. И там, где надо бы изо всех сил прикрывать тылы Макса Ферстаппена от притязаний Mercedes, раз за разом сделать это не удаётся.

Вот и в квалификации Гран При Турции голландец показал третье время, тогда как его напарник будет лишь седьмым. С учётом того, что Льюис Хэмилтон стартует из-за своего штрафа ниже, проблем вроде бы нет. Но если бы этой потери стартовых позиций не было, Макс Ферстаппен вновь оказался бы в одиночестве против обоих пилотов основной команды-соперницы. И в этих условиях уже Валттери Боттас выглядит лучшим кандидатом на роль помощника голландца (особенно если вспомнить, как развивалась их борьба в Сочи), чем Перес…

Даниэль Риккардо

Обвинить McLaren в том, что после победного дубля в Италии и выигранной квалификации в России команда расслабилась, можно. И, похоже, даже нужно, ведь второй Гран При кряду коллектив не в состоянии грамотно сработать в сложных условиях.

В Сочи инженеры не смогли настоять на пит-стопе Ландо Норриса и внесли огромный вклад в итоговое поражение команды и лишение своего молодого таланта первой победы в Формуле-1. А в Турции не удалось даже вывести Даниэля Риккардо во второй сегмент квалификации.

С учётом прогноза погоды, обещавшего осадки в середине Q1, в интересах всех пилотов было оставаться на трассе как можно дольше и наматывать круги в погоне за улучшением времени. Тем более, что «убить» покрышки оказалось непросто — куда сложнее было просто вывести резину в рабочую температуру. И здесь бы ездить да ездить Риккардо, но Даниэль слишком рано успокоился – а команда не предугадала дальнейшего улучшения результатов соперников.

Никита Мазепин

Пот три свежих комплекта Soft, одинаковые болиды и 3 секунды разницы во времени лучшего круга – в итоге Мик Шумахер стартует с 14-го места, а Никита Мазепин начнёт Гран При Турции с 20-й и последней позиции стартовой решётки. И ведь для обоих это первая гонка на турецкой трассе.

К 16-му этапу сезона-2021 вроде бы пора перестать удивляться тому, что Haas стабильно вылетает в первом же сегменте квалификации – но россиянин не устаёт преподносить новые и новые сюрпризы. И разгромный субботний проигрыш в Стамбуле относится к их числу.

При всём понимании сложностей в дебютном сезоне – так ездить нельзя. Пока напарник наматывает круги и ухитряется пробиться в Q2, Никита изучает обочины трассы. В первом повороте вылетали если не все, то многие – но Мазепин, вероятно, стал единственным пилотом, кто покрутился и на внешней стороне поворота, и улетел внутрь и лишь чудом не разбил болид об отбойники в районе выезда с пит-лейн. Понять и простить можно многое, но не проигрыш 3 секунд напарнику в равных условиях.