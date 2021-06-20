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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Шумахер вновь недоволен Мазепиным. Но уже готов перенять его стиль

По мнению напарника российского гонщика, представители одной команды не должны выпихивать друг друга с трассы. Но если в Haas разрешат, он примет к сведению

Шумахер вновь недоволен Мазепиным. Но уже готов перенять его стиль

Гран При Франции не обошлось без инцидента между россиянином Никитой Мазепиным и его напарником по команде Haas Миком Шумахером. На первых кругах гонки Мазепин попытался протиснуться вперед напарника, который прежде потерял время из-за собственной ошибки, и выдавил немца за пределы трассы.

На прошлом этапе в Баку между Мазепиным и Шумахером произошел другой инцидент, где немец обвинил Никиту в небезопасном смещении в момент обгона, а россиянин заявил, что никакого инцидента вообще не было.

И хотя глава команды Гюнтер Штайнер уже высказался в том ключе, что мол болиды Haas не позволяют пилотам сражаться с кем-либо кроме друг друга, Шумахер все равно остался недоволен напарником.

«Старт прошел неплохо, я оставался в борьбе, – вспоминал Шумахер прошедшую гонку. – Но на входе в третий поворот я затормозил слишком поздно, не учел попутного порывы ветра. В итоге я пропустил вход в поворот и оказался вне пределов трассы, где было весьма грязно. Мне потребовалось несколько кругов, чтобы вновь включиться в борьбу. И я мог бы побороться с Джорджем Расселлом, но...

Меня обогнал мой же напарник, причем выдавив меня с трассы. Я вновь оказался на грязном покрытии, испачкал шины. Потом, во второй части гонки мы уже были достаточно быстры, у меня получалось держаться в одном темпе с Williams.

Я думаю, что таких контактом вежду напарниками быть не должно. Поговорю опять с командой на этот счет. Если это допустимо, то хорошо, я учту, но мы же делаем общее дело. А он, думаю, уже сейчас сам за себя.

Полагаю, каждый может найти себе оправдание. Он очень открыто и свободно общается с прессой. Ну, такой у него стиль вождения, возможно в этом плане мы друг друга не особо понимаем. В конце концов, может и правда придется так толкаться».

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Переса не стали наказывать за обгон Боттаса. И вот почему

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Переса не стали наказывать за обгон Боттаса. И вот почему
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