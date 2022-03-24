Шумахер: В безумных гонках мы можем рассчитывать на подиум

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По итогам первого этапа нового сезона Формулы 1 в Бахрейне Haas смело можно назвать одной из команд середины пелотона – и если весь прошлый год коллектив провел в статусе догоняющих, то уже второй уик-энд сезона-2022 Haas начнет в ранге отбивающейся, поскольку сейчас идет на третьей позиции в Кубке конструкторов.

Во время пресс-конференции перед грядущим этапом в Саудовской Аравии пилот команды Мик Шумахер отметил, что в случае ошибок у соперников из лидирующей группы за рулем VF-22 можно даже претендовать на пьедестал.

«Мы хотим быть достаточно близки, чтобы воспользоваться ситуацией, когда у гонщиков впереди все пойдет не по плану, – сказал Шумахер. – Я бы не сказал, что у нас нет никаких шансов оказаться на подиуме в этом году. Осталось 22 гонки, так что есть немалая вероятность, что нас ожидает какой-нибудь сумасшедший уик-энд».

Дополнительная информация: Люк Смит