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Формула 1 / Новость

Шумахер тоже взял на себя вину за разворот

Автор:
, редактор

Мик последовал примеру Мазепина, проявив ответственность

Шумахер тоже взял на себя вину за разворот

Оба пилота Haas допустили развороты в самом начале вчерашней гонки Гран При Бахрейна. Для Никиты Мазепина этот разворот стал критическим, россиянин вылетел с трассы и разбил машину. А вот Мик Шумахер, хоть и развернулся, потеряв время, смог довести гонку до конца.

Мазепин после вылета сразу признал собственную ошибку. Шумахер, завершивший гонку позднее, последовал примеру напарника.

«В целом я остался доволен гонкой, но ошибка в четвертом повороте после рестарта расстраивает, – сказал Мик. – Машину просто снесло, причем так быстро, что меня сразу закрутило.

Очевидно, что я ошибся. Но знаете, я считаю ошибки частью роста и обучения. Так что буду надеяться, что подобное не повторится. Условия на рестарте были непростыми, но к этому надо привыкнуть. Когда шины вышли из рабочей температуры, сцепление с трассой стало очень слабым. Я должен лучше с этим разобраться. Допущенная ошибка теперь надолго останется со мной, я разберусь, почему ее допустил, и потом двинусь дальше.

Гонка получилась одинокая, но я вынес позитивные моменты: мне удалось довести свой первый Гран При до конца. Мы смогли собрать данные, чему-то научиться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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