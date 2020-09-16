Шумахер: Титул Ф2 не гарантирует мне место в Ф1

Мик Шумахер возглавляет чемпионат Формулы 2 по итогам девяти этапов, а глава Ferrari Маттиа Бинотто недавно призвал готовиться к его переходу в Формулу 1.

Шумахер входит в программу подготовки пилотов Скудерии и считается, что уже в 2021 году он получит место в Alfa Romeo. Однако сам пилот не уверен, что даже титул гарантирует ему повышение.

«Я просто делаю свою работу, – сказал Шумахер немецкому каналу RTL. – Конечно, титул чемпиона Формулы 2 имеет свое значение. Он привлекает к тебе внимание. Но завоевание титула еще не значит, что в Ф1 сразу же найдется для меня место».