Шумахер: Титул Ф2 не гарантирует мне место в Ф1
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Сын Михаэля Шумахера сомневается, что получит повышение уже в следующем году
Мик Шумахер возглавляет чемпионат Формулы 2 по итогам девяти этапов, а глава Ferrari Маттиа Бинотто недавно призвал готовиться к его переходу в Формулу 1.
Шумахер входит в программу подготовки пилотов Скудерии и считается, что уже в 2021 году он получит место в Alfa Romeo. Однако сам пилот не уверен, что даже титул гарантирует ему повышение.
«Я просто делаю свою работу, – сказал Шумахер немецкому каналу RTL. – Конечно, титул чемпиона Формулы 2 имеет свое значение. Он привлекает к тебе внимание. Но завоевание титула еще не значит, что в Ф1 сразу же найдется для меня место».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин
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Шумахер: Титул Ф2 не гарантирует мне место в Ф1
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