Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
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Проведя два сезона в Haas и оставшись без места в пелотоне на 2023 год, Мик Шумахер присоединился к команде, в составе которой три последних сезона в чемпионате провел его звездный отец Михаэль. Правда, для 25-летнего гонщика в Брэкли нашлась только работа запасного.
Команда сообщила, что Мик будет ездить на все гонки предстоящего сезона, а также будет активно работать на симуляторе, помогая призовым пилотам Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу.
Об интересе Mercedes к Шумахеру было известно уже давно, в Абу-Даби глава команды Тото Вольф говорил, что намерен провести переговоры с немцем.
«Я рад присоединиться к Mercedes с 2023 года в роли запасного гонщика, – цитирует Мика пресс-служба. – Я нацелен полностью посвятить себя этой работе и внести собственный вклад в столь конкурентной и профессиональной атмосфере.
Для меня это станет новым стартом, я очень благодарен Тото и всем, кто поверил в меня. В удивительном мире Ф1 ты никогда не перестаешь учиться, потому я нацелен узнать новое и приложить все свои усилия во благо Mercedes».
Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes
Фото: Mercedes AMG
Вольф добавил: «Мик талантлив, упорен, хладнокровен и методичен. Кроме того, он стремится учиться и совершенствоваться как пилот.
Это важные качества, и мы рады, что он поможет нам в работе над W14. У него за плечами опыт двух сезонов в Ф1, и он готов при первой необходимости заменить за рулем Льюиса или Джорджа, если возникнет такая необходимость».
Лучшим результатом Шумахера по ходу двух сезонов в Haas стал финиш на шестом месте в Австрии. Он дважды зарабатывал очки, но не сумел угнаться за партнером по комане Кевином Магнуссеном и в итоге уступил в споре за место в команде Нико Хюлькенбергу.
В 2022 году запасными в Mercedes были Ник де Врис и Стоффель Вандорн, но первому предложили контракт в AlphaTauri, а второго переманила Aston Martin.
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