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Формула 1 Новость

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

Вслед за объявлением об уходе немца из Ferrari в Mercedes анонсировали начало сотрудничества с сыном своего бывшего пилота

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
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Проведя два сезона в Haas и оставшись без места в пелотоне на 2023 год, Мик Шумахер присоединился к команде, в составе которой три последних сезона в чемпионате провел его звездный отец Михаэль. Правда, для 25-летнего гонщика в Брэкли нашлась только работа запасного.

Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes

Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes

Фото: Mercedes AMG

Это важные качества, и мы рады, что он поможет нам в работе над W14. У него за плечами опыт двух сезонов в Ф1, и он готов при первой необходимости заменить за рулем Льюиса или Джорджа, если возникнет такая необходимость».

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