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Шумахер будет резервным пилотом не только в Mercedes, но и в McLaren

Команда из Уокинга объявила, что продолжит практику сотрудничества с соперниками из Mercedes в отношении запасных гонщиков

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Шумахер будет резервным пилотом не только в Mercedes, но и в McLaren
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После двух сезонов в Haas Vbr Шумахер не сумел найти продолжения карьеры и вынужден был покинуть пелотон. 23-летнего немца с громкой фамилией, но не самыми выдающимися результатами взяли в Mercedes на должность резервного пилота. 

Поздно вечером в среду стало известно, что он также будет запасным в McLaren 

Прежде команда уже использовала такую практику сотрудничества с поставщиком силовых установок. В прежние годы ее резервистами были Стоффель Вандорн и Ник де Врис из Mercedes, а ранее – Сергей Сироткин из Renault. 

Примечательно, что в свое время нынешний глава McLaren Андреа Стелла был одним из ключевых инженеров в гоночной бригаде отца Мика, семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера. 

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