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Формула 1 / Гран При США Новости

Шумахер собрался расстраиваться при каждом непопадании в Q2

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, Редактор

Пока пилоту Haas удавалось это только дважды

Шумахер собрался расстраиваться при каждом непопадании в Q2

В сезоне 2021 года команда Haas оказалась откровенным аутсайдером, с самого начала сделав ставку на работу над машиной следующего года. Однако дважды за сезон Мику Шумахеру удавалось пройти во вторую часть квалификации, то есть не оказаться в числе пяти самых медленных пилотов. Это было во время Гран При Франции и Турции.

За неделю до Гран При Мексики Шумахер заявил, что отныне непопадание хотя бы в Q2 им и командой будет восприниматься как повод сильно расстроиться.

«И мне и команде приятно видеть, что мы прибавляем, – цитирует напарника Никиты Мазепина издание RaceFans. – Теперь мы очень расстраиваемся, если не попадаем во второй сегмент квалификации. Особенно после успеха в Турции, мы надеялись повторить его в Остине. Не получились, но мы были близки, что подтверждает наши усилия.

Мы правда довольны и гордимся тем, чего смогли достичь по сравнению с тем, с чего начинали этот сезон. Но все же основные усилия мы тратим на постройку болида для следующего года. Наша цель на 2022 год – постоянно проходить во вторую часть квалификации и, если повезет, быть и регулярными участниками финала квалификации.

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