Шумахер сбил механика на пит-стопе

Во время Гран При Испании Мик Шумахер на пит-стопе сбил одного из своих механиков. Несмотря на довольно сильный удар, тот не пострадал и сразу дал об этом знать. Шумахеру сообщили по радио, что никто не получил повреждений. Однако инцидент все равно воздействовал на него эмоционально.

«Пит-стоп нас всех напугал, – сказал Шумахер. – Надо проанализировать, что произошло. Но главное, что все в порядке. Кажется, я подъезжал быстрее [нужного], но не намного быстрее, чем на тренировке».

Несмотря на стартовый прорыв до 16-го места, Шумахер завершил гонку предпоследним. Но все равно оценил ее положительно: «Гонка оказалась сложнее, чем я ожидал. Нужно все тщательно разобрать. Первый круг был очень хорош, я сразу же прошел оба Williams. Мы многое узнали, добрались до финиша, это самое важное».