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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Автор:
, редактор

Пилот Haas сам не понял, как въехал в члена команды

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Во время Гран При Испании Мик Шумахер на пит-стопе сбил одного из своих механиков. Несмотря на довольно сильный удар, тот не пострадал и сразу дал об этом знать. Шумахеру сообщили по радио, что никто не получил повреждений. Однако инцидент все равно воздействовал на него эмоционально.

«Пит-стоп нас всех напугал, – сказал Шумахер. – Надо проанализировать, что произошло. Но главное, что все в порядке. Кажется, я подъезжал быстрее [нужного], но не намного быстрее, чем на тренировке».

Несмотря на стартовый прорыв до 16-го места, Шумахер завершил гонку предпоследним. Но все равно оценил ее положительно: «Гонка оказалась сложнее, чем я ожидал. Нужно все тщательно разобрать. Первый круг был очень хорош, я сразу же прошел оба Williams. Мы многое узнали, добрались до финиша, это самое важное».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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