Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио

Мик Шумахер попал в неприятную ситуацию по ходу Гран При Эмилии-Романьи. Немец не справился с машиной в режиме сейфти-кара, влетел в ограждение и сломал носовой обтекатель. Дебютант Формулы 1 сильно нервничал из-за произошедшего, и успокаивать его принялся гоночный инженер Гэри Гэннон.

«Все в порядке, – сказал Гэннон по радио. – Мы пока ничего не потеряли. Только пару позиций. Все хорошо».

Из-за того, что пит-лейн под сейфти-каром был закрыт, Шумахеру пришлось какое-то время продолжать движение на разбитом болиде. И Гэннон вновь принялся ему помогать: «Не торопись, нет причин для спешки. Проедешь еще круг и получишь новый нос и свежие шины. Поезжай медленно».

В итоге Шумахер смог добраться до боксов, получил новый передний обтекатель и финишировал в гонке. Сам он после финиша объяснить инцидент не смог: «Когда машина вырвалась из-под контроля, она словно стала скользить по воде. Было очень странно».

Шумахер также признался, что испытывал проблемы на старте гонки из-за большого количества воды на трассе: «Я почти не видел первый поворот. Это было очень странно, я поворачивал вслепую, не зная, где находится поворот.

У этих машин гораздо больше прижимной силы, чем у любых, на которых я ездил прежде. Соответственно, они поднимают в воздух больше брызг. Ситуация была странная, но это хороший учебный опыт».