Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтон похвалил Расселла за извинения Следующая / «Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле
Формула 1 / Новость

Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио

Автор:
, редактор

Гэри Гэннон помог Мику доехать до финиша

Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио

Мик Шумахер попал в неприятную ситуацию по ходу Гран При Эмилии-Романьи. Немец не справился с машиной в режиме сейфти-кара, влетел в ограждение и сломал носовой обтекатель. Дебютант Формулы 1 сильно нервничал из-за произошедшего, и успокаивать его принялся гоночный инженер Гэри Гэннон.

«Все в порядке, – сказал Гэннон по радио. – Мы пока ничего не потеряли. Только пару позиций. Все хорошо».

Из-за того, что пит-лейн под сейфти-каром был закрыт, Шумахеру пришлось какое-то время продолжать движение на разбитом болиде. И Гэннон вновь принялся ему помогать: «Не торопись, нет причин для спешки. Проедешь еще круг и получишь новый нос и свежие шины. Поезжай медленно».

В итоге Шумахер смог добраться до боксов, получил новый передний обтекатель и финишировал в гонке. Сам он после финиша объяснить инцидент не смог: «Когда машина вырвалась из-под контроля, она словно стала скользить по воде. Было очень странно».

Шумахер также признался, что испытывал проблемы на старте гонки из-за большого количества воды на трассе: «Я почти не видел первый поворот. Это было очень странно, я поворачивал вслепую, не зная, где находится поворот.

У этих машин гораздо больше прижимной силы, чем у любых, на которых я ездил прежде. Соответственно, они поднимают в воздух больше брызг. Ситуация была странная, но это хороший учебный опыт».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон похвалил Расселла за извинения

Предыдущая новость

Хэмилтон похвалил Расселла за извинения

Следующая новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

37мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

37мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Мик Шумахер
«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

Росберг заступился за Феттеля
Формула 1 / Новость

Росберг заступился за Феттеля

Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина Гран При Бахрейна
Формула 1 / Реакция

Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.