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Формула 1 Новости

Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas

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, Главный редактор

Оказывается, с начала сезона немцу приходится адаптироваться к неидеальной конфигурации своего сиденья

Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas

После Гран При Франции в сети появилась запись с бортовой камеры автомобиля Мика Шумахера, на которой гонщик Haas и Себастьян Феттель что-то внимательно рассматривали и ощупывали в кокпите болида VF-21. На пресс-конференции перед Гран При Штирии сын семикратного чемпиона Ф1 объяснил, что попросил своего соотечественника помочь разобраться с небольшой проблемой, связанной с сиденьем.

«С начала сезона я сижу в кокпите в немного скрюченной позе, – пояснил Шумахер. – Сиденье вроде бы симметрично, но у меня не получается сесть идеально прямо.

Отклонение от идеального варианта небольшое – и раньше, в младших формулах, такое уже случалось. К этому можно приспособиться, достаточно найти подходящее положение – и поэтому во время езды это меня совершенно не беспокоит.

Так что, сейчас это не главная проблема, но в планах на летнюю паузу сделать новое сиденье, которое было бы более симметричным. Что касается Себастьяна, то мы после гонки как раз говорили об этом небольшом неудобстве – и я решил просто показать ему, что и как. Насколько я помню, у него возникла идея, чтобы я сломал ложемент и благодаря этому получил бы новый побыстрее».

Феттель, также присутствовавший на сегодняшней пресс-конференции в Шпильберге, прокомментировал сюжет шуткой: «За неделю трудновато было бы получить новое сиденье – так что, не всем моим советам стоит следовать!»

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