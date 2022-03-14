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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новость

Шумахер рассказал о реальной скорости Haas

Благодаря специальному графику гонщики американской команды оказались невероятно быстры на тестах в Бахрейне. Но отражает ли это истинную силу команды?

Кемаль Шенгюл
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Шумахер рассказал о реальной скорости Haas
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Из-за опоздания с доставкой грузов Haas F1 смогла подключиться к сессии в Сахире только с середины первого дня. Для компенсации потерянного времени ей разрешили провести на трассе четыре дополнительных часа в то время, когда соперники уже прекращали работу. 

Из-за этого дважды повторялась одна и та же ситуация: в вечерней прохладе, когда условия становились более благоприятными, гонщики Haas резко поднимались в протоколах. 

В пятницу Кевин Магнуссен стал автором мини-сенсации, показав лучшее время дня, а в субботу Мик Шумахер уступил только главным фаворитам предстоящего сезона из Red Bull.

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При этом в те часы, когда Haas ездила вместе со всеми остальными, особой прыти ее машины не демонстрировали. Из-за этого оценить реальную силу команды, которая в прошлом году была главным аутсайдером Формулы 1, оказалось непросто. 

«Если подводить итоги этих тестов, мы не смогли проехать так много, как хотели, – рассказал Шумахер. – Но если говорить о скорости, то тут все позитивно – мы быстры. 

Машина вышла хорошей, у нее правильный базис. В команде все довольны и горды тем, что смогли сделать. Теперь надо продуктивно поработать перед Гран При – мне не терпится увидеть, как все сложится».

Магнуссен в субботу утром вынужден был ждать в боксах, пока механики устранят утечку воды. «Сейчас важно сконцентрироваться на надежности, – объяснил он. – Важнее всего будет довести предстоящую гонку до финиша. 

Мы примерно понимаем свои возможности. Машина дает позитивные знаки. Посмотрим, что будет дальше, но пока все неплохо».

В первый день тестов – единственный, когда у Haas не было «дополнительного времени», работавший за рулем Пьетро Фиттипальди уступил лучшему результату 3,5 секунды.

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