Шумахер рассказал о «предельно странной» аварии в Монако

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Мик Шумахер стал автором самой серьезной аварии на Гран При Монако 2022 года. Его машину резко бросило в сторону на сыром асфальте и дважды ударило об ограждение, в результате чего задние колеса с коробкой передач и крылом оторвало от корпуса.

Когда после визита в медицинский центр пилот Haas вышел к репортерам, его прежде всего спросили о самочувствии. И лишь после ответа, что все в порядке, попросили рассказать об аварии.

«Это было предельно странно, – объяснил Мик. – Из того, что я увидел на видеозаписи, похоже, что мы сместились с траектории на 10 сантиметров наружу. Возможно, там было мокрое пятно, так как сначала понесло передок, а потом и заднюю часть машины.

Я пробовал скорректировать траекторию, и именно поэтому меня затем потащило влево. Невероятное невезение и невероятное расстройство».

Дополнительная информация: Люк Смит