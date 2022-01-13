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Формула 1 Новости

Шумахер рассказал о потере 100 % прижима на старте в Монако

По словам Мика, именно старты стали для него главной сложностью в минувшем сезоне

Шумахер рассказал о потере 100 % прижима на старте в Монако

Гонщик Haas Мик Шумахер в прошлом году провел свой первый сезон в Формуле 1. Пилоту пришлось адаптироваться к множеству новых для него аспектов соревнований – но особенно тяжелыми, по словам немца, для него были старты гонок. 

«Из-за низкого уровня прижимной силы машина на стартах становится крайне уязвимой, – приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport. – Например, в Монте-Карло болид теряет почти 100 % прижима.

Мне как новичку сложно было представить, что в тренировке или квалификации ты можешь спокойно проходить поворот на полном газу – а после старта машина в том же повороте просто отказывается поворачивать, едет по прямой».

Легко догадаться, что при старте с последних позиций фактический уровень прижимной силы болида действительно заметно меньше максимально возможного – в силу того, что впереди находится почти два десятка машин, превращающие воздух в т.н. «грязный». Однако разница в уровне сцепления шин с трассой между, к примеру, квалификацией и первым кругом гонки связана в том числе с разницей в температуре шин и массе болида. 

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