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Формула 1 / Новость

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

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Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari
Автор:
, редактор

По мнению Ральфа, команда выгонит Себа только после открытых обвинений в свой адрес

Ferrari объявила о решении не продлевать контракт с Себастьяном Феттелем еще до старта сезона-2020. В нынешнем чемпионате немец постоянно испытывает проблемы с машиной и занимает лишь 13-е место. 

Несколько раз появлялись слухи о том, что Феттель может покинуть Скудерию досрочно. Но по мнению экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера, сама команда не станет преждевременно увольнять пилота.

«Принять такое решение мог бы только Себастьян, если бы сказал, что не хочет оставаться, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – Только он знает, может ли он так поступить. Но по-моему, в этом нет смысла. Он еще хочет показать, что умеет хорошо пилотировать, когда все работает. А просиживание дома ему не поможет».

По мнению Шумахера, только излишняя резкость Феттеля вынудила бы Ferrari расстаться с ним в 2020 году:

«Им надо быть осторожными друг с другом. Если конфликт разрастется, возможно всякое. В контракте прописаны и штрафы, хотя такие действия не пошли бы на пользу Ferrari. Теоретически, они могли бы нанять Хюлькенберг [вместо Феттеля], но кроме него-то кого?

Ситуация для Феттеля может стать опасной, если он слишком далеко зайдет в своей критике. Например, если скажет, что Ferrari умышленно его замедляет. Но такого пока не было».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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