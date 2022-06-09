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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Шумахер раскрыл причины аварии в Монако

Мик признался, что вдребезги разбил машину у бассейна лишь потому, что отклонился от идеальной траектории на 10 см

Адам Купер
Автор:
Шумахер раскрыл причины аварии в Монако
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На подсыхающей воскресной трассе в Монте-Карло Мик Шумахер не смог удержать свою Haas под контролем, та задела барьер, отлетела поперек трассы и от второго удара разломилась надвое

Сам немец, выбравшись из кокпита, рассказал, что все произошло внезапно, и назвал аварию «предельно странной». Десять дней спустя, когда участники 1 съехались на следующий этап в Баку, Шумахер поделился новыми подробностями происшествия в княжестве.

«По всей трассе были сухие и сырые участки, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Мы слишком широко вышли из 12-го поворота [Табак], из-за чего резина справа охладилась.

Затем в шикане я не вполне верно оценил условия, считая, что все несколько проще, чем было на самом деле. Из-за этого машина чуть сместилась в сторону, примерно на 10 сантиметров – и оказалась на мокром пятне. 

Из-за этого заднее колесо дважды пробуксовало из-за избытка мощности. Потому машину и бросило в разворот. Я попытался удержать ее под контролем, но улетел в стену».

Гонщик добавил: «Все произошло внезапно. Я обсуждал эту аварию с разными людьми, и почти все сказали мне, что все выглядело очень странно. К сожалению, мы не можем проверить, не было ли какой-то поломки. Но данные говорят, что все дело просто в наезде на мокрое пятно».

Говоря о последствиях аварии, Мик заметил, что все пошло по неудачному сценарию, потому повреждения оказались столь значительными: «Это очень странно, так как удар вовсе не был сильным. Нам просто не повезло, что машину разломило надвое. В итоге она получила очень серьезные повреждения».  

В команде Haas подтвердили, что после аварии в Монако Шумахеру придется поставить новую коробку передач, а вот силовая установка Ferrari не пострадала. Что до шасси, то его сборка продолжается на британской базе – глава команды Гюнтер Штайнер полушутя-полусерьезно сказал, что в пятницу машина, возможно, будет ездить без ливреи, так как ее привезут в Баку в последний момент.

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