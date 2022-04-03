Шумахер: Работать с Магнуссеном приятнее, чем с Мазепиным

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Мик Шумахер с Никитой Мазепиным выступали за одну команду в картинге, потом долго соперничали в молодежных сериях, а в 2021-м стали напарниками по Haas. С этого сезона место москвича занял Кевин Магнуссен, который уже было попрощался с Формулой 1, но при первой возможности примчался обратно.

По ходу уик-энда в Джидде Шумахера попросили сравнить двух напарников.

«Я бы сказал, я этом году мне работается приятнее, – отметил немец. – Это касается и работы, и наших отношений. Они складываются замечательно.

[В новом сезоне] вы должны пересмотреть и перестроить свои ожидания. Год назад мы надеялись стать 16-ми. А в этом, если все сделать правильно, нам по силам финишировать пятыми».

У Мика спросили, общался ли он с Мазепиным после того, как тот уехал из расположения команды на февральских тестах в Барселоне.

«Нет, не общался», – ответил пилот.

Говоря о Магнуссене, который дважды заработал очки в первых гонках сезона, Шумахер добавил: «Он в гонках уже очень долгое время, намного дольше, чем я.

Так что он очень многое принес в команду, здорово, что он с нами – я у него многому научился. Речь об общем уровне. Он провел в Ф1 много лет, управлял самыми разными машинами разных поколений – и сейчас сразу нашел общий язык с новой техникой. Для нас это существенный бонус.

Нельзя сказать, что я перенимаю у него стиль пилотирования. Скорее можно говорить о подходе к уик-энду в целом, о его и моих ощущениях и их сравнении.

Иногда я быстрее, иногда – Кевин. Это единый процесс, и когда ты знаешь, что обе стороны гаража начинают квалификацию на максимально возможном уровне, это здорово».

Сам Шумахер финишировал 11-м в Бахрейне, а в Джидде не вышел на старт после квалификационной аварии. Магнуссен заработал в этих гонках 12 очков – это больше, чем Haas за два последних сезона.