Шумахер провел тесты в Портимане. Внезапно с McLaren
Немецкий пилот отработал день за рулем машины MCL35M 2021 года
Правила Ф1 никак не ограничивают тестовые сессии на технике прошлого поколения – эти шасси так сильно отличаются от нынешних, что собранные данные все равно никак не помогут конструкторам.
McLaren организовала заезды на машине двухлетней давности в Алгарве, пригласив на них Мика Шумахера. В Уокинге нет своих тест-пилотов, в рамках сотрудничества с Mercedes команда имеет возможность задействовать их резервистов – прежде это были Ник де Врис и Стоффель Вандорн.
Вместе с Миком на португальской трассе, как McLaren сообщила в социальных сетях, работали механики и инженеры из числа новичков, которым важно получить опыт и заслужить право перейти в главную гоночную бригаду.
Мик Шумахер на тестах McLaren
Фото: McLaren
Для 24-летнего гонщика это второй опыт работы на реальной трассе в нынешнем сезоне, ранее он провел день за рулем Mercedes на шинных тестах в Барселоне в начале июня.
Говоря о заездах с McLaren, пилот отметил: «Этот опыт точно пойдет мне на пользу.
Я лучше разобрался с тем, чему стоит уделять внимание, и теперь глубже понимаю работу команды. Это поможет мне, если потребуется выступить за нее в гонке».
Mick Schumacher, McLaren
Photo by: McLaren
В скором времени Шумахеру предстоит вернуться за руль: его позвали пилотировать Mercedes W02 – машину своего отца Михаэля из сезона 2011 года – на Фестивале скорости в Гудвуде.
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