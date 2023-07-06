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Шумахер провел тесты в Портимане. Внезапно с McLaren

Немецкий пилот отработал день за рулем машины MCL35M 2021 года

Филип Клерен
Автор:
Мик Шумахер, тесты McLaren

Правила Ф1 никак не ограничивают тестовые сессии на технике прошлого поколения – эти шасси так сильно отличаются от нынешних, что собранные данные все равно никак не помогут конструкторам. 

McLaren организовала заезды на машине двухлетней давности в Алгарве, пригласив на них Мика Шумахера. В Уокинге нет своих тест-пилотов, в рамках сотрудничества с Mercedes команда имеет возможность задействовать их резервистов – прежде это были Ник де Врис и Стоффель Вандорн. 

Вместе с Миком на португальской трассе, как McLaren сообщила в социальных сетях, работали механики и инженеры из числа новичков, которым важно получить опыт и заслужить право перейти в главную гоночную бригаду. 

Мик Шумахер на тестах McLaren

Мик Шумахер на тестах McLaren

Фото: McLaren

Для 24-летнего гонщика это второй опыт работы на реальной трассе в нынешнем сезоне, ранее он провел день за рулем Mercedes на шинных тестах в Барселоне в начале июня. 

Говоря о заездах с McLaren, пилот отметил: «Этот опыт точно пойдет мне на пользу. 

Я лучше разобрался с тем, чему стоит уделять внимание, и теперь глубже понимаю работу команды. Это поможет мне, если потребуется выступить за нее в гонке».

Mick Schumacher, McLaren

Mick Schumacher, McLaren

Photo by: McLaren

В скором времени Шумахеру предстоит вернуться за руль: его позвали пилотировать Mercedes W02 – машину своего отца Михаэля из сезона 2011 года – на Фестивале скорости в Гудвуде. 

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