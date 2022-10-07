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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Шумахер пропустит вторую тренировку после утренней аварии

Команда Haas сообщила, что гонщику придется заменить шасси

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Шумахер пропустит вторую тренировку после утренней аварии
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Немецкий гонщик избежал неприятностей в первой сессии Гран При Японии, но уже после ее завершения, потренировав старт и возвращаясь на пит-лейн, он потерял управление в седьмом повороте. 

Машину сорвало с траектории и передней стороной отбросило в барьер с правой стороны. Гонщик сообщил по радио, что это произошло из-за аквапланирования. 

После анализа повреждений в команде Haas признали, что Мику потребуется заменить шасси. Так как разница между первой и второй тренировками составляет всего два часа, это значит, что в пятницу Мик больше не сможет сесть за руль. 

В первой сессии Шумахер проехал 13 кругов и показал седьмую скорость. Прежде гонщик никогда не выступал на «Сузуке».

В нынешнем сезоне у немца уже были серьезные аварии в Саудовской Аравии и Монако.

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