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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Шумахер пропустит квалификацию из-за аварии

Автор:
, Главный редактор

Команда Haas не успевает восстановить болид немца, поврежденный при ударе о стену

Шумахер пропустит квалификацию из-за аварии

Мик Шумахер не сможет принять участие в квалификации Гран При Монако. Официальное объявление об этом сделала команда Haas.

В самом конце субботней тренировки немецкий пилот разбил свой болид о внешний отбойник на выходе из поворота Казино. В этой точке трассы скорость машин составляет примерно 175 км/ч.

 

Представители Haas сообщили, что в настоящий момент команда оценивает ущерб, полученный автомобилем под номером 47. Также появилась неофициальная информация, что в рамках подготовки к гонке механикам придется заменить коробку передач. Эта замена наказывается потерей 5-ти позиций на стартовой решетке, но Шумахер как не участвовавший в квалификации в любом случае будет стартовать с последней позиции.

Напомним, что авария стала для Шумахера уже второй по ходу уик-энда. В первый раз немец повредил автомобиль незадолго до конца второй пятничной тренировки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Кирилл Качнов

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