Шумахер пропустит квалификацию из-за аварии

Мик Шумахер не сможет принять участие в квалификации Гран При Монако. Официальное объявление об этом сделала команда Haas.

В самом конце субботней тренировки немецкий пилот разбил свой болид о внешний отбойник на выходе из поворота Казино. В этой точке трассы скорость машин составляет примерно 175 км/ч.

Представители Haas сообщили, что в настоящий момент команда оценивает ущерб, полученный автомобилем под номером 47. Также появилась неофициальная информация, что в рамках подготовки к гонке механикам придется заменить коробку передач. Эта замена наказывается потерей 5-ти позиций на стартовой решетке, но Шумахер как не участвовавший в квалификации в любом случае будет стартовать с последней позиции.

Напомним, что авария стала для Шумахера уже второй по ходу уик-энда. В первый раз немец повредил автомобиль незадолго до конца второй пятничной тренировки.