Шумахер пропустит гонку в Джидде после аварии в квалификации

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По ходу субботней квалификации Формулы 1 в Саудовской Аравии пилот Haas Мик Шумахер попал в серьезную аварию. По предварительным данным, немец не пострадал, однако его отправили в больницу на медицинском вертолете для дополнительных проверок.

Через несколько часов после окончание квалификации Haas официально подтвердила в своих социальных сетях, что в воскресенье Шумахер не примет участие в гонке, а сама команда выставит только один автомобиль, за рулем которого поедет другой пилот коллектива Кевин Магнуссен.

Босс команды Гюнтер Штайнер в пресс-релизе также добавил, что Шумахер, вероятно, останется в больнице на ночь, но в целом с ним все хорошо. «Главное, что у Мика, видимо, нет травм, он сейчас в больнице и проходит обследование у врачей, так что в данный момент он в надежных руках, – отметил Штайнер. – Есть вероятность, что ему придется остаться там на ночь под наблюдением. Основываясь на этих фактах, мы решили не выставлять завтра его машину».