Шумахер почти наверняка пропустит квалификацию из-за аварии

Одним из главных эпизодов субботней тренировки Гран При Венгрии стала авария с участием Мика Шумахера. За 17 минут до конца сессии немец потерял контроль над машиной в 11-м повороте, где скорость на апексе составляет около 230 км/ч.

Комментаторы F1 TV отметили, что непосредственно перед инцидентом при прохождении 9-го поворота гонщик заехал левыми колесами в асфальтовую зону безопасности на внешней стороне трассы. Комментаторы сделали предположение, что в этот момент на шины попали пыль и грязь, которые и не дали Шумахеру удержаться на траектории в 11-м повороте.

Вскоре после окончания тренировки команда сообщила, что перегрузка при контакте с отбойником составила около 30G – при этом поспешив уточнить, что оперативное обследование гонщика в медицинском трассе не выявило никаких повреждений.

А вот машина при ударе была серьезно повреждена: пострадали передняя и задняя подвеска, днище и понтон (включая, видимо, и находящиеся внутри элементы). Также нельзя исключать, что повреждения получила трансмиссия – вполне вероятно, что механикам Haas понадобится заменить коробку передач.

Это значит, что немец почти наверняка не примет участие в квалификации. Напомним, что такое с Шумахером уже случалось: на Гран При Монако он разбил машину по ходу все той же третьей тренировки и был вынужден пропустить квалификацию.

Обновление: команда Haas подтвердила, что заменит коробку передач на автомобиле Шумахера – но при этом допустила, что еще может закончить все необходимые работы к началу квалификации.

Обновление № 2: работы все-таки не были закончены вовремя, и Шумахер не смог принять участия в квалификации.

Ранее, утром в пятницу, в аварию по ходу тренировки попал еще один новичок Ф1 этого сезона – Юки Цунода. Из-за этого японец был вынужден пропустить почти всю вторую практику. Таким образом, Никита Мазепин остался единственным дебютантом, который пока проводит этап в Венгрии без серьезных инцидентов.

Читайте также: Цунода назвал одной из причин аварии нервный задок AlphaTauri