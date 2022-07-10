Шумахер проболтался, почему Феттель сбежал с брифинга

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По ходу уик-энда в Шпильберге Себастьян Феттель получил крупный штраф в $25 000 за дисциплинарный проступок. Немца, который известен своей корректностью и законопослушностью, наказали за решение самовольно покинуть пятничный брифинг для пилотов до его завершения.

Самого Себа после этого не раз спрашивали, что именно там произошло – брифинг является закрытым мероприятием, поэтому посещать его могут только пилоты и представители организаторов.

Но четырехкратный чемпион хранил молчание. После финиша гонки он вновь ответил: «Не хочу ничего говорить. Спрашивайте FIA».

Однако репортерам все же удалось разузнать подробности. Их сообщил Мик Шумахер – сильно проведя австрийскую гонку, молодой пилот был переполнен позитивом после финиша на шестом месте, потому проболтался о деталях брифинга.

«У меня такое чувство, что мы слишком долго ходили по кругу с одними и теми же вопросами, – рассказал пилот Haas в эфире Sky Sports. – И все эти обсуждения затянулись гораздо дольше, чем требовалось.

Я полностью понимаю решение Себа. Скажу больше – еще несколько гонщиков явно были готовы сделать то же самое и уйти с того брифинга».

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