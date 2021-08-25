Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер продолжает настаивать на том, что Mercedes должна нанять Джорджа Расселла вместо Валттери Боттаса уже в 2022 году. По мнению Ральфа, в противном случае у Брэкли не будет пилота на смену Льюису Хэмилтону, когда он завершит карьеру.

«Я твердо убежден, что Расселл будет в Mercedes в следующем году, – сказал Шумахер каналу Sport1. – Любое другое решение будет абсолютно непонятно в свете планов на будущее.

Льюису 36 лет, он повыступает еще года два-три, но потом пороха в нем уже не останется. Mercedes надо готовиться ко времени после Льюиса, а о Ферстаппене больше нечего и думать».