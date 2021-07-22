Первый круг Гран При Великобритании прошел в яркой схватке за лидерство между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. В повороте Copse между машинами пилотов произошел контакт, а результате которого Red Bull голландца улетела в забор, а пилоту Mercedes удалось продолжить движение и в дальнейшем одержать победу, даже несмотря на 10-секундный штраф.

После финиша и последовавшего обмена мнениями большинство профессионалов и болельщиков поддержало решение судей, возложивших вину на Льюиса, чья машина находилась внутри и сзади соперника.

Ту же позицию высказал и победитель шести Гран При Ральф Шумахер, который в последнее время не упускает ни одного повода для комментария.

«Совершенно очевидно, что это ошибка Льюиса, – цитирует дядю напарника Никиты Мазепина издание Sport Bild. – В том месте не обгоняют. Льюису еще очень повезло, что с Максом не приключилось ничего серьезного. Действия [Хэмилтона] были на грани, удар оказался очень серьезным».

Ральф добавил: «Их дуэль получит свое продолжение. Надеюсь, никто в ней не пострадает. Хэмилтон и Ферстаппен начинают напоминать мне Сенну с Простом, если говорить об их отношениях».

При этом, по мнению Шумахера, две топ-команды Ф1 сейчас находятся в различной ситуации, что неизбежно скажется на противостоянии их пилотов.

«Мне интересно посмотреть, получится ли у Mercedes переломить ход сезона, – сказал Ральф. – У Red Bull еще явно есть запас сил, они пока не показали всего, на что способны.

При этом у Mercedes лучше мотор, но что-то не так с шасси. Хорошо видно, как сильно они разворачивают антикрылья, чтобы получить больше прижимной силы. Это явно тормозит их на прямых».

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