Шумахер предложил Racing Point уволить Стролла вместо Переса
По мнению Ральфа, Лоуренсу Строллу не стоит любой ценой держать в команде сына
Грядущий переход Себастьяна Феттеля в Racing Point, который по слухам уже согласован, вынудит команду уволить одного из своих пилотов. Поскольку Лэнс Стролл является сыном владельца Racign Point Лоуренса Стролла, все ждут от команды расторжения контракта с Серхио Пересом.
По данным мексиканских СМИ, Перес уже начал искать себе новую команду. Но бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер уверен, что Racing Point могла бы и оставить в составе Серхио, поступившись Строллом-младшим.
«Даже отец не может держать в команде сына, если тот недостаточно хорош, – цитирует Шумахера немецкий канал Sky. – Также не стоит забывать, что Перес приносит большой спонсорский доход, у него хороший спонсор».
Лэнс Стролл перешел в Racing Point в 2019 году, вскоре после того как его отец приобрел испытывавшую финансовые проблемы Force India и переименовал ее.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин