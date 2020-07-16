Шумахер предложил Racing Point уволить Стролла вместо Переса

Грядущий переход Себастьяна Феттеля в Racing Point, который по слухам уже согласован, вынудит команду уволить одного из своих пилотов. Поскольку Лэнс Стролл является сыном владельца Racign Point Лоуренса Стролла, все ждут от команды расторжения контракта с Серхио Пересом.

По данным мексиканских СМИ, Перес уже начал искать себе новую команду. Но бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер уверен, что Racing Point могла бы и оставить в составе Серхио, поступившись Строллом-младшим.

«Даже отец не может держать в команде сына, если тот недостаточно хорош, – цитирует Шумахера немецкий канал Sky. – Также не стоит забывать, что Перес приносит большой спонсорский доход, у него хороший спонсор».

Лэнс Стролл перешел в Racing Point в 2019 году, вскоре после того как его отец приобрел испытывавшую финансовые проблемы Force India и переименовал ее.