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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Автор:
, Главный редактор

Экс-пилот Ф1 заявил, что ничего не имеет против россиянина лично – но спускать виляния на скорости за 300 км/ч нельзя никому

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Действия Никиты Мазепина в борьбе с Миком Шумахером на последних метрах Гран При Азербайджана активно обсуждались после гонки и простыми болельщиками, и специалистами. Напомним, что немецкий гонщик пошел в атаку на прямой, используя преимущество скорости – но когда он находился уже в считанных метрах от напарника, то совершил резкое движение рулем.

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Сам Шумахер, эмоционально прокомментировав действия Мазепина по радио, во время послефинишных интервью не стал раздувать ситуацию. Однако ее не преминул прокомментировать дядя гонщика, экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер.

«Такие резкие движения, которые делал Мазепин, неприемлемы. – написал немец в своей колонке на сайте немецкого телеканала Sky, – Ведь речь идет о езде на скоростях свыше 300 км/ч. И иногда такие действия могут быть опасными для жизни. Если случится контакт, одна из машин может взлететь в воздух. А вы можете представить, что случится, когда взлетят 750 килограммов…

Мазепин – приятнейший молодой человек, если его встретить в боксах. Когда с ним говоришь, он невероятно вежлив. Но когда дело доходит до гонок, он часто действует неправильно даже при обгоне его на круг – и ему нужно срочно подтянуть эту составляющую.

Судьи обещали рассмотреть ситуацию – но я не уверен, что там вообще есть что рассматривать. Это было просто опасно и неприемлемо. Для меня очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение от соревнований на одну гонку было бы логичным способом дать Никите задуматься над тем, что можно сделать и что нельзя. Знать, что на 350 км/ч нельзя вилять, гонщики должны как таблицу умножения».

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Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

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Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Ральф Шумахер , Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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