Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Действия Никиты Мазепина в борьбе с Миком Шумахером на последних метрах Гран При Азербайджана активно обсуждались после гонки и простыми болельщиками, и специалистами. Напомним, что немецкий гонщик пошел в атаку на прямой, используя преимущество скорости – но когда он находился уже в считанных метрах от напарника, то совершил резкое движение рулем.

Сам Шумахер, эмоционально прокомментировав действия Мазепина по радио, во время послефинишных интервью не стал раздувать ситуацию. Однако ее не преминул прокомментировать дядя гонщика, экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер.

«Такие резкие движения, которые делал Мазепин, неприемлемы. – написал немец в своей колонке на сайте немецкого телеканала Sky, – Ведь речь идет о езде на скоростях свыше 300 км/ч. И иногда такие действия могут быть опасными для жизни. Если случится контакт, одна из машин может взлететь в воздух. А вы можете представить, что случится, когда взлетят 750 килограммов…

Мазепин – приятнейший молодой человек, если его встретить в боксах. Когда с ним говоришь, он невероятно вежлив. Но когда дело доходит до гонок, он часто действует неправильно даже при обгоне его на круг – и ему нужно срочно подтянуть эту составляющую.

Судьи обещали рассмотреть ситуацию – но я не уверен, что там вообще есть что рассматривать. Это было просто опасно и неприемлемо. Для меня очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение от соревнований на одну гонку было бы логичным способом дать Никите задуматься над тем, что можно сделать и что нельзя. Знать, что на 350 км/ч нельзя вилять, гонщики должны как таблицу умножения».