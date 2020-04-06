Шумахер предлагал Ferrari взять Феттеля еще в 2009 году

Себастьян Феттель дебютировал в составе команды Ferrari в 2015 году, уже являясь четырехкратным чемпионом мира. Однако семикратный победитель чемпионата Михаэль Шумахер предлагал руководству итальянской команды обратить внимание на Феттеля гораздо раньше. Об этом в интервью телеканалу Sky Italia рассказал Лука ди Монтедземоло, возглавлявший Ferrari до 2014 года.

По словам менеджера, Шумахер обратил внимание руководителей Скудерии на Феттеля еще в конце 2008 года, когда молодой немец готовился перейти из Toro Rosso в Red Bull – а Ferrari пришлось искать пилота на место, освобожденное Кими Райкконеном.

«Он всерьез пытался убедить нас перехватить Феттеля у Red Bull, – рассказал ди Монтедземоло. – Но мы сочли, что Себастьян чересчур молод, чтобы вести борьбу на высшем уровне. В итоге нашим пилотом стал Фернандо Алонсо – и мы не пожалели. Если оставить отдельные нюансы его характера за скобками, он был отличным пилотом. Выиграл немало гонок и дважды сохранял шансы на титул до самой последней гонки».