Шумахер предлагал Ferrari взять Феттеля еще в 2009 году
Семикратный чемпион мира считал своего соотечественника достойным места в итальянской команде еще до того, как Себастьян Феттель добился главных успехов в своей карьере
Себастьян Феттель дебютировал в составе команды Ferrari в 2015 году, уже являясь четырехкратным чемпионом мира. Однако семикратный победитель чемпионата Михаэль Шумахер предлагал руководству итальянской команды обратить внимание на Феттеля гораздо раньше. Об этом в интервью телеканалу Sky Italia рассказал Лука ди Монтедземоло, возглавлявший Ferrari до 2014 года.
По словам менеджера, Шумахер обратил внимание руководителей Скудерии на Феттеля еще в конце 2008 года, когда молодой немец готовился перейти из Toro Rosso в Red Bull – а Ferrari пришлось искать пилота на место, освобожденное Кими Райкконеном.
«Он всерьез пытался убедить нас перехватить Феттеля у Red Bull, – рассказал ди Монтедземоло. – Но мы сочли, что Себастьян чересчур молод, чтобы вести борьбу на высшем уровне. В итоге нашим пилотом стал Фернандо Алонсо – и мы не пожалели. Если оставить отдельные нюансы его характера за скобками, он был отличным пилотом. Выиграл немало гонок и дважды сохранял шансы на титул до самой последней гонки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
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|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Шумахер предлагал Ferrari взять Феттеля еще в 2009 году
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