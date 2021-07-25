Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Сиденье заменят уже в Венгрии
В прошлом месяце стало известно, что Мик Шумахер вынужден сидеть в болиде Haas в неудобной позе из-за сиденья. Причем в команде об этом узнали не от самого пилота, а от его мамы.
Босс Haas Гюнтер Штайнер пообещал, что уже на Гран При Венгрии немецкий пилот получит новое сиденье.
«Надеемся, новое сиденье будет не кривое, – сказал Штайнер. – Я с Миком разговаривал во вторник на базе. Посмеялись над тем, как раздута оказалась история с сиденьем. Новое сиденье будет готово к Венгрии, с ним все должно быть в порядке».
Правда, сам Шумахер уточнил, что сиденье как раз должно быть кривым, чтобы он мог сесть в него прямо:
«Сиденье симметричное, а я нет. И мне потребовалось много времени, чтобы это выяснить. Так что теперь нам нужно кривое сиденье, чтобы я сидел в машине ровно».