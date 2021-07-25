Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Формула 1 Новости

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Автор:
, Редактор Ф1

Сиденье заменят уже в Венгрии

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

В прошлом месяце стало известно, что Мик Шумахер вынужден сидеть в болиде Haas в неудобной позе из-за сиденья. Причем в команде об этом узнали не от самого пилота, а от его мамы. 

Босс Haas Гюнтер Штайнер пообещал, что уже на Гран При Венгрии немецкий пилот получит новое сиденье.

«Надеемся, новое сиденье будет не кривое, – сказал Штайнер. – Я с Миком разговаривал во вторник на базе. Посмеялись над тем, как раздута оказалась история с сиденьем. Новое сиденье будет готово к Венгрии, с ним все должно быть в порядке». 

Правда, сам Шумахер уточнил, что сиденье как раз должно быть кривым, чтобы он мог сесть в него прямо:

«Сиденье симметричное, а я нет. И мне потребовалось много времени, чтобы это выяснить. Так что теперь нам нужно кривое сиденье, чтобы я сидел в машине ровно».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Предыдущая новость

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

2 ч
2
Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

22 ч
3
Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

19 ч
4
Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

21 ч
5
Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

40 мин
Самое важное:
Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

2 ч
Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Формула E

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

2 ч
Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

19 ч
«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса
Формула 1

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

19 ч
Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren
Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

21 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Авария Ферстаппена стоила Red Bull $1,8 млн Гран При Великобритании
Формула 1

Авария Ферстаппена стоила Red Bull $1,8 млн

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами
Формула 1

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

McLaren привезет обновления машины в Венгрию Гран При Венгрии
Формула 1

McLaren привезет обновления машины в Венгрию

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват? Гран При Великобритании
Формула 1

Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват?

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo
Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas
Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии Гран При Великобритании
Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина Гран При Великобритании
Формула 1

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

Самое читаемое Сегодня

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1 Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren
Формула 1 Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша
Формула E Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса
Формула 1 Формула 1

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Формула E Формула E

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Самое важное:

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1 Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Формула E Формула E

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса
Формула 1 Формула 1

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.