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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Шумахер попросил переделать трассу в Мехико после штрафа за срезку

Мику не засчитали быструю попытку в квалификации, что навело гонщика на интересные мысли

Адам Купер
Автор:
Шумахер попросил переделать трассу в Мехико после штрафа за срезку
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В самом конце мексиканской квалификации Мик Шумахер проехал круг за 1:19.965, чего хватило для седьмой позиции и уверенного прохода в следующую стадию. Однако судьи не засчитали время немца, так как тот срезал второй поворот. Гонщик Haas оказался лишь 16-м и выбыл из борьбы. 

Гонщик признал, что действительно пилотировал агрессивно при атаке поребрика, но объяснил, что использовал в качестве ориентира столбик, установленный на апексе поворота. По мнению Мика, этот колышек установлен неправильно: его нужно расположить так, чтобы при проезде вплотную к нему гонщик оставался в пределах трассы. 

«Да, я действовал агрессивно, – объяснил Шумахер, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но мне казалось, что удержался [внутри белой линии]. Если уж там стоит колышек, значит, у него есть задача. И я его использовал в качестве ориентира.  

Жаль, что так вышло. Думаю, с этим надо разобраться, так как из нынешних машин очень сложно что-то рассмотреть.

Если колышек установлен, значит, надо поставить его так, чтобы пилоты не могли нарушить пределы трассы [без контакта с ним]. Это было бы очень полезно. 

Мне не повезло, хотя выигрыш от срезки был минимальным, не больше одной десятой».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Другой пилот Haas Кевин Магнуссен показал в субботу 15-ю скорость, но будет стартовать с последнего ряда из-за штрафа за замену мотора.

«Мы рассматривали квалификацию как своего рода тесты, – объяснил датчанин. – Мы поменяли заднее крыло, днище, переднее крыло – так как были подозрения, как именно будет лучше.

Так что мы заметно перестроили машину. И избрали совершенно новое направление, чтобы добиться баланса. Это принесло много данных для анализа». 

Он добавил, что команда рассматривает возможность дальнейшей смены настроек перед гонкой – хотя в этом случае стартовать и придется с пит-лейна.

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