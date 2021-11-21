Шумахер: Перес просто недостаточно хорош

Серхио Перес стал 11-м в квалификации Гран При Катара, на девять мест отстав от своего напарника Макса Ферстаппена. Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что мексиканский гонщик не в состоянии помогать лидеру команды, так как слишком сильно ему уступает.

«Нужно честно сказать, что он был слишком медленным, – сказал Шумахер Sky Sports. – Он не может помочь Максу. Боттас оказался ближе к своему напарнику, а Перес просто был недостаточно хорош. Так не может продолжаться. Он останется в команде, потому что у него нет конкурентов, но он просто недостаточно хорош».

При этом Шумахер не считает, что Переса стоит заменить на успешно выступающего за AlphaTauri Пьера Гасли:

«Я бы не рекомендовал. Это команда Макса и по делу, он это заслужил. Гасли надо перейти в другую команду и строить ее вокруг себя».