Шумахер ответил Экклстоуну на совет покинуть Ф1

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Берни Экклстоун недавно напомнил о себе очередным резонансным заявлением. В эфире 92-летний британец высказал мнение, что Мику Шумахеру нечего делать в Формуле 1 и стоит поискать себе другой чемпионат.

Сейчас немецкий гонщик претендует на продление контракта с Haas – но фаворитом считается его более опытный соотечественник Нико Хюлькенберг.

В преддверии Гран При Бразилии Шумахера попросили прокомментировать слова Экклстоуна.

«Очень сложно отказаться от мыслей о Формуле 1. Я просто не буду этого делать, потому что очень сильно люблю ее», – приводит ответ Мика издание Bild.

Гонщик добавил: «У каждого есть мнение по этому поводу, но меня заботит только позиция тех, кто мне дорог. Это, разумеется, моя семья и еще несколько человек в Формуле 1 – например, Себастьян Феттель. Только к их мнению я готов прислушиваться».

Тем временем, глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что команда не будет делать никаких объявлений о составе по ходу уик-энда в Сан-Паулу.

«Мы рассчитываем анонсировать наши планы на следующей неделе перед Гран При Абу-Даби, – сказал тиролец. – Такова моя цель, но я не буду ничего обещать.

Кроме того, Мик Шумахер показал в четверг особую ливрею шлема для Гран При в Сан-Паула – она полностью синяя.

Мик Шумахер, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images