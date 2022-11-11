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Формула 1 Новость

Шумахер ответил Экклстоуну на совет покинуть Ф1

Немец сказал, что прислушивается лишь к мнению тех, кто ему дорог

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Шумахер ответил Экклстоуну на совет покинуть Ф1
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Берни Экклстоун недавно напомнил о себе очередным резонансным заявлением. В эфире 92-летний британец высказал мнение, что Мику Шумахеру нечего делать в Формуле 1 и стоит поискать себе другой чемпионат. 

Сейчас немецкий гонщик претендует на продление контракта с Haas – но фаворитом считается его более опытный соотечественник Нико Хюлькенберг. 

В преддверии Гран При Бразилии Шумахера попросили прокомментировать слова Экклстоуна. 

«Очень сложно отказаться от мыслей о Формуле 1. Я просто не буду этого делать, потому что очень сильно люблю ее», – приводит ответ Мика издание Bild.

Гонщик добавил: «У каждого есть мнение по этому поводу, но меня заботит только позиция тех, кто мне дорог. Это, разумеется, моя семья и еще несколько человек в Формуле 1 – например, Себастьян Феттель. Только к их мнению я готов прислушиваться». 

Тем временем, глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что команда не будет делать никаких объявлений о составе по ходу уик-энда в Сан-Паулу. 

«Мы рассчитываем анонсировать наши планы на следующей неделе перед Гран При Абу-Даби, – сказал тиролец. – Такова моя цель, но я не буду ничего обещать. 

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Кроме того, Мик Шумахер показал в четверг особую ливрею шлема для Гран При в Сан-Паула – она полностью синяя. 

Мик Шумахер, Haas F1 Team

Мик Шумахер, Haas F1 Team

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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