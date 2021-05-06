Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина
Немецкому гонщику задали вопрос о его напарнике по Haas, но Мик ушел от ответа
В свете не самых успешных выступлений Никиты Мазепина на старте дебютного сезона Ф1 в прессе стали появляться призывы к команде Haas отказаться от услуг россиянина, несмотря на его действующий двухлетний контракт.
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В преддверии Гран При Испании другого гонщика коллектива Мика Шумахера, который пока также не заработал ни одного очка, спросили, как такая атмосфера влияет на команду и на него лично.
«Честно говоря, мне довольно сложно ответить на такой вопрос, – признался Мик. – Что для меня важно, так это мои собственные выступления, и именно на этом я сконцентрирован.
Мне сложно понять, что происходит в другой половине гаража с другой машиной. Думаю, сейчас этот вопрос для меня не актуален».
Шумахер-младший трижды в трех прошедших гонках добрался до финиша, однако ни разу не занял место выше 16-го.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский