Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто Следующая / Ферстаппен попросил жестких границ на трассах
Формула 1 Новость

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

Автор:
, Ответственный редактор

Немецкому гонщику задали вопрос о его напарнике по Haas, но Мик ушел от ответа

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

В свете не самых успешных выступлений Никиты Мазепина на старте дебютного сезона Ф1 в прессе стали появляться призывы к команде Haas отказаться от услуг россиянина, несмотря на его действующий двухлетний контракт. 

Читайте также:

В преддверии Гран При Испании другого гонщика коллектива Мика Шумахера, который пока также не заработал ни одного очка, спросили, как такая атмосфера влияет на команду и на него лично. 

«Честно говоря, мне довольно сложно ответить на такой вопрос, – признался Мик. – Что для меня важно, так это мои собственные выступления, и именно на этом я сконцентрирован. 

Мне сложно понять, что происходит в другой половине гаража с другой машиной. Думаю, сейчас этот вопрос для меня не актуален». 

Шумахер-младший трижды в трех прошедших гонках добрался до финиша, однако ни разу не занял место выше 16-го. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Люк Смит
Поделились
Комментарии
Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

Предыдущая новость

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

Следующая новость

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

2
Формула 1

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

1дн
3
Формула 1

Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона

4
Формула 1

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

22мин
5
Формула 1

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Самое важное:
Ферстаппен попросил жестких границ на трассах
Формула 1

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах

8мин
Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина
Формула 1

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

22мин
Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто
Формула 1

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

46мин
Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
Формула 1

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона

53мин
Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их
Формула 1

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Формула 1

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии

Самое читаемое Сегодня

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их
Формула 1 Формула 1

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?
Формула 1 Формула 1

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона
Формула 1 Формула 1

Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина
Формула 1 Формула 1

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов
Формула 1 Формула 1

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Ferrari привезет в Испанию обновку. Но не ту, что ждали
Формула 1 Формула 1

Ferrari привезет в Испанию обновку. Но не ту, что ждали

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
Формула 1 Формула 1

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

Самое важное:

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина
Формула 1 Формула 1

Шумахер отказался обсуждать будущее Мазепина

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
Формула 1 Формула 1

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.