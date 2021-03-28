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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Шумахер остался доволен своим быстрым кругом на 95 %

Автор:
, Главный редактор

Немецкий пилот стал одним из аутсайдеров квалификации, со временем рассчитывает ввязаться в борьбу за попадание во второй сегмент

Шумахер остался доволен своим быстрым кругом на 95 %

Мик Шумахер назвал нестабильность ветра на трассе в Бахрейне главной сложностью по ходу своей первой квалификации в Формуле 1. 

«В целом я был доволен тем, как ведет себя машина. Вопрос был скорее в условиях на трассе – в том, что ветер за время паузы между тренировкой и квалификацией развернулся на 180 градусов, – пояснил пилот, общаясь с прессой по завершении заездов. – Поэтому в целом ряде поворотов надо было действовать не так, как днем. И первую попытку я использовал скорее для привыкания к тому, как ведет себя машина – а во второй уже пытался выложиться на максимум. Но ситуация с ветром менялась и между попытками!

Поведение машины сильно зависит от ветра, поэтому сейчас важная задача – предугадывать, что может случиться с машиной, и понимать, как отреагировать на изменения в ее поведении. А для этого банально нужен накат. Но если учесть, насколько мало времени я провел за рулем к моменту своей первой квалификации – из-за проблем на тестах и сокращения времени тренировок, – я чувствую себя достаточно уверенно и спокойно.

У нас нет причин для расстройства. Мы в целом справились с ситуацией, у меня был один чистый круг – и я был достаточно близок к темпу, о котором мы думали перед началом квалификации. Я доволен своим быстрым кругом процентов на 95. И в дальнейшем я не вижу причин, по которым мы бы не смогли рассчитывать на большее. Надеюсь, в какой-то момент по ходу сезона мы сможем пробиться во второй сегмент».

Напомним, Шумахер показал на квалификации 19-й результат, уступив лучшему времени дня почти три с половиной секунды, но на семь десятых опередив своего напарника Никиту Мазепина (который потерял контроль над машиной по ходу быстрого круга во второй попытке).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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