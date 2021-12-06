Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии

Гонка в Саудовской Аравии была в первой раз остановлена красными флагами, когда Мик Шумахер врезался в отбойник на входе в 23-й поворот. Тем самым он неожиданно сыграл на руку Максу Ферстаппену, который как раз вышел в лидеры гонки после пит-стопов пилотов Mercedes.

Сам Ферстаппен смог сменить шины под желтыми флагами и на рестарте был первым, без необходимости еще раз заезжать в боксы. Из-за этого в соцсетях среди болельщиков даже появилась теория, что Мик устроил аварию специально, так как хотел помешать Льюису Хэмилтону победить в гонке и выиграть восьмой титул – и тем самым превзойти достижения отца Мика, семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера.

Хотя сам Мик Шумахер ранее говорил, что хотел бы добиться того, чтобы у его фамилии было больше титулов, чем у Хэмилтона, в этот раз конспирологии, похоже, увидели то, чего не было.

«К сожалению я немного перестарался, – объяснил свой вылет сам Мик Шумахер. – Я пытался попасть в секунду позади Джорджа Расселла, чтобы иметь возможность использовать DRS, и в 22-ом повороте меня сорвало. Похоже, у нас была скорость в этот раз, мы легко держались за машинами Williams, но думаю этого мы и ожидали.

Именно поэтому я и был так сильно мотивирован, и от того и перестарался».