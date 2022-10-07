Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер

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Несмотря на сложные погодные условия по ходу пятничных тренировок Гран При Японии, за два с половиной часа заездов никто из пилотов не попал в аварию, и все машины остались целыми.

Но было бы неверно говорить, что обошлось вовсе без происшествий. После завершения первой сессии, когда пилоты потренировали старт и возвращались в боксы, Мик Шумахер улетел с трассы и врезался в ограждение на выходе из седьмого поворота.

Из-за этого команде Haas пришлось заменить своему гонщику шасси, и немец больше не смог вернуться за руль.

«Это произошло уже после тренировки, – рассказал Мик на медиа-сессии. – В тот момент дождь лил особенно сильно, а у меня остались промежуточные шины. Я потренировал старт, собрав важные данные, нам надо было спешить на пит-лейн.

Так как впереди меня ехал Шарль [Леклер], я почти ничего не видел, потому просмотрел лужу. Машину сорвало в аквапланирование, как на обычной дороге. В такой ситуации невозможно что-то сделать, ты становишься пассажиром. Так что завтра нам придется догонять в утренней тренировке и квалификации».

Шумахера спросили, была ли злополучная лужа в том же повороте кругом ранее. «Она как раз появлялась, – отметил гонщик. – Но за Шарлем было так много брызг, что увидеть что-то было нереально. Так что я направил машину не туда, куда стоило. Такое случается».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Глава Haas Гюнтер Штайнер оказался далеко не столь благосклонен.

«Все это очень расстраивает, – сказал тиролец в эфире F1TV. – Мы только-только потренировали старт, как Мик разбил машину. Она получила очень значительные повреждения.

Весь передок разбит, и мы решили заменить шасси, так как не были уверены, цел ли монокок. А рисковать не хотели. Пусть лучше машина будет точно на 100 процентов готова завтра».

Он добавил: «Сейчас можно говорить только о потенциальных повреждениях. Нужно проверить шасси рентгеном, чтобы понять масштаб случившегося. Но в любом случае это очень печально.

В завтрашней тренировке все будет готово. Парням придется немного задержаться сегодня, чтобы все починить. Но у нас достаточно запчастей, тут проблем быть не должно».

Другой гонщик Haas Кевин Магнуссен завершил пятницу на «Сузуке» с пятым временем.

Дополнительная информация: Адам Купер

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