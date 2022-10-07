Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу Следующая / Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер

Мик не увидел большую лужу из-за того, что прямо перед ним пилот Ferrari поднял тучу водяной пыли

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несмотря на сложные погодные условия по ходу пятничных тренировок Гран При Японии, за два с половиной часа заездов никто из пилотов не попал в аварию, и все машины остались целыми. 

Но было бы неверно говорить, что обошлось вовсе без происшествий. После завершения первой сессии, когда пилоты потренировали старт и возвращались в боксы, Мик Шумахер улетел с трассы и врезался в ограждение на выходе из седьмого поворота.

Из-за этого команде Haas пришлось заменить своему гонщику шасси, и немец больше не смог вернуться за руль. 

«Это произошло уже после тренировки, – рассказал Мик на медиа-сессии. – В тот момент дождь лил особенно сильно, а у меня остались промежуточные шины. Я потренировал старт, собрав важные данные, нам надо было спешить на пит-лейн. 

Так как впереди меня ехал Шарль [Леклер], я почти ничего не видел, потому просмотрел лужу. Машину сорвало в аквапланирование, как на обычной дороге. В такой ситуации невозможно что-то сделать, ты становишься пассажиром. Так что завтра нам придется догонять в утренней тренировке и квалификации». 

Шумахера спросили, была ли злополучная лужа в том же повороте кругом ранее. «Она как раз появлялась, – отметил гонщик. – Но за Шарлем было так много брызг, что увидеть что-то было нереально. Так что я направил машину не туда, куда стоило. Такое случается».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Глава Haas Гюнтер Штайнер оказался далеко не столь благосклонен. 

«Все это очень расстраивает, – сказал тиролец в эфире F1TV. – Мы только-только потренировали старт, как Мик разбил машину. Она получила очень значительные повреждения. 

Весь передок разбит, и мы решили заменить шасси, так как не были уверены, цел ли монокок. А рисковать не хотели. Пусть лучше машина будет точно на 100 процентов готова завтра».  

Он добавил: «Сейчас можно говорить только о потенциальных повреждениях. Нужно проверить шасси рентгеном, чтобы понять масштаб случившегося. Но в любом случае это очень печально. 

В завтрашней тренировке все будет готово. Парням придется немного задержаться сегодня, чтобы все починить. Но у нас достаточно запчастей, тут проблем быть не должно».

Другой гонщик Haas Кевин Магнуссен завершил пятницу на «Сузуке» с пятым временем.

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу
Предыдущая новость

Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу
Следующая новость

Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42

Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке» Гран При Японии
Формула 1

«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке»

Ферстаппен завоевал поул в Японии, обогнав Леклера на 0,01 секунды Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен завоевал поул в Японии, обогнав Леклера на 0,01 секунды

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера Гран При Японии
Формула 1

«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера

Шумахер пропустит вторую тренировку после утренней аварии Гран При Японии
Формула 1

Шумахер пропустит вторую тренировку после утренней аварии

Босс Williams назвал Шумахера претендентом на место Латифи
Формула 1

Босс Williams назвал Шумахера претендентом на место Латифи

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии
Формула 1

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Штайнер попросил судей не держать Haas за идиотов Гран При Сингапура
Формула 1

Штайнер попросил судей не держать Haas за идиотов

СМИ: Haas и Шумахер начали переговоры о продлении контракта
Формула 1

СМИ: Haas и Шумахер начали переговоры о продлении контракта

Самое важное:

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету
Формула 1 Формула 1

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету

Глава Ferrari назвал нездоровой ситуацию, когда одна из команд убеждает финансовых контролеров в своей правоте, а остальные не в курсе этой дискуссии

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы

Как оказалось, пилот Red Bull не только сам ведет спор за второй титул, но и параллельно помогает старшему соотечественнику устраивать карьеру

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году

Австралиец признал, что не смог договориться о выступлениях в другой команде после увольнения из McLaren

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
Формула 1 Формула 1

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины

Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.