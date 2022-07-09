Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стартовав в австрийском спринте с шестой и седьмой позиции, два гонщика Haas оказались рядом после первых поворотов. После этого их сумел обогнать Серхио Перес, а на второй половине дистанции догнал Льюис Хэмилтон.

Мик Шумахер уверенно оборонялся против семикратного чемпиона, используя возможность использовать DRS. Но в какой-то момент его отставание от Кевина Магнуссена превысило секунду, и немец больше не мог сопротивляться Льюису.

После финиша на девятой позиции Мик сказал, что команда должна была поменять позициями их с напарником, так как он в этот день был быстрее Магнуссена.

«Я думаю, нам стоит все это обсудить, – сказал Шумахер в эфире Sky Sports. – Понятно, что поединок с Льюисом доставил мне удовольствие, но прежде всего надо сказать, что его вообще не должно было быть.

Полагаю, а каком-то смысле я был чуть быстрее [Магнуссена]».

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что Haas должна была поменять своих пилотов позициями, гонщик ответил утвердительно.

Также Мик отметил, что мог бы нагнать идущего впереди Эстебана Окона из Alpine, при этом своими оборонительными действиями спас Магнуссена от атак Хэмилтона – на финише двух пилотов разделила всего секунда.

«Думаю, темп позволял мне быть впереди, – объяснил Шумахер. – Нам надо обсудить это. Я хочу понять, почему нас не поменяли местами, я чувствую, что мог атаковать идущего впереди Эстебана.

И в каком-то смысле я спас его [Магнуссена] задницу от атак Льюиса. Я очень надеялся, что он [Кевин] чуть сбросит, но он не сделал этого. Из-за этого я остался без DRS и стал уязвим [для Хэмилтона]».

Шумахер оказался в числе нескольких гонщиков, к которым у судьям возникли вопросы по поводу действий на прогревочном круге. По мнению самого немца, он ничего не нарушал.

«Был только один момент, который я могу вспомнить, – сказал Мик. – Я с пробуксовкой обогнал Кевина, но сразу пропустил его. Больше я не делал ничего предосудительного. Не знаю, может не совсем точно расположил машину на решетке…»

Магнуссен заметил в свою защиту, что очень доволен исходом гонки.

«Я не знаю, чего там наговорил вам Мик, – заявил бородач. – Но для нас это был отличный день, мы заработали очки, а завтра стартуем седьмым и девятым. Мне кажется, мы просто не можем огорчаться».