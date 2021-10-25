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Формула 1 / Гран При США Новости

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться

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Пилот Haas признался, что понимал ситуацию и считает, что сделал все возможное для того, чтобы пропустить лидеров

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться

На последних кругах Гран При США Льюис Хэмилтон почти догнал лидирующего Макса Ферстаппена, тем более, что тот уперся в кругового Мика Шумахера.

На стартовой прямой Хэмилтон оказался менее чем в секунде от соперника и впервые получил возможность открыть DRS. Как позже признался глава Red Bull Кристиан Хорнер, в этот момент у него замерло сердце.

Но в итоге именно благодаря Шумахеру Ферстаппен сам получил возможность открыть DRS, оторвался от Хэмилтона и выиграл гонку.

«Конечно, я понимал, что происходит, – сказал после финиша гонщик Haas. – Я знал, что у меня за спиной Макс и что его самого преследует Льюис. Но в последнем повороте перед финишной прямой я не мог просто раствориться в воздухе.

Я ехал свою собственную гонку, мне нужно было удержать машину на трассе, хотя я и старался изо всех сил не мешать им меня проехать. В конце концов на прямой я дал Ферстаппену возможность открыть DRS, так как он был точно позади меня».

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