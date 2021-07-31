За стартовые позиции на Гран При Венгрии спорили только 19 гонщиков – Мик Шумахер не смог поспорить с соперниками, так как команда Haas не успела восстановить его машину, разбитую в утренней аварии.

Дебютант сезона выехал в зону безопасности и не смог избежать контакта с барьером – удар пришелся на левую сторону шасси.

В Haas уже подтвердили, что Шумахеру потребуется замена коробки передач, потому он точно будет на стартовой решетке самым последним.

«Я думаю, дело не в том, что мой подход стал иным, – рассказал Мик журналистам, оценивая причины случившегося. – В той тренировке я действовал почти так же, как в любой другой. Понятно, что невозможно сразу же достичь предела возможностей. В этом году с нашей машиной такое особенно сложно. А здесь сказались еще и ветер и перегретым покрытием.

Прежде 11-й поворот никогда не вызывал у меня сложностей. Но в тот момент он застал меня врасплох, и я потерял контроль над задней частью машины».

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке 1 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке 2 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке 3 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке 4 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке 5 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке 6 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке 7 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке 8 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке 9 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21 10 / 12 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21 11 / 12 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21 12 / 12 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Он добавил: «На самом деле, все началось еще в седьмом повороте. Уже там я был практически на пределе с пробуксовкой шин. Из-за этого их поверхность перегрелась, что и привело к такому результату.

В девятом повороте у меня возникли сложности, я едва удержал заднюю часть машины под контролем. Но это я могу понять – там автомобиль дергало по ходу всего уик-энда, потому я был готов к такому поведению.

Но на входе в 11-й, который мы преодолевает почти полным газом, задок понесло, и я оказался пассажиром.

К сожалению, удар получился очень неудачным с точки зрения ремонта. Жаль, что пришлось вновь пропустить квалификацию, нам не хватило всего пять-десять минут. Хватило бы одного красного флага или чего-то такого».

Мик во второй раз в нынешнем сезоне вынужден был пропустить в квалификации. Ранее сын Михаэля Шумахера уже попал в аварию в субботней тренировке на Гран При Монако, и его машину также не удалось отремонтировать в срок.

Дополнительная информация: Олег Карпов