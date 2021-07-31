Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа Следующая / Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше

Автор:
, Ответственный редактор

Немецкий пилот рассказал о своей ошибке, приведшей к вылету в барьер и не позволившей ему выступать в квалификации

Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше

За стартовые позиции на Гран При Венгрии спорили только 19 гонщиков – Мик Шумахер не смог поспорить с соперниками, так как команда Haas не успела восстановить его машину, разбитую в утренней аварии. 

Дебютант сезона выехал в зону безопасности и не смог избежать контакта с барьером – удар пришелся на левую сторону шасси.

Читайте также:

В Haas уже подтвердили, что Шумахеру потребуется замена коробки передач, потому он точно будет на стартовой решетке самым последним. 

«Я думаю, дело не в том, что мой подход стал иным, – рассказал Мик журналистам, оценивая причины случившегося. – В той тренировке я действовал почти так же, как в любой другой. Понятно, что невозможно сразу же достичь предела возможностей. В этом году с нашей машиной такое особенно сложно. А здесь сказались еще и ветер и перегретым покрытием. 

Прежде 11-й поворот никогда не вызывал у меня сложностей. Но в тот момент он застал меня врасплох, и я потерял контроль над задней частью машины».

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
1/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
2/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке

Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
3/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
4/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
5/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке

Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
6/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
7/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
8/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке

Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
9/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
10/12

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
11/12

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
12/12

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Он добавил: «На самом деле, все началось еще в седьмом повороте. Уже там я был практически на пределе с пробуксовкой шин. Из-за этого их поверхность перегрелась, что и привело к такому результату. 

В девятом повороте у меня возникли сложности, я едва удержал заднюю часть машины под контролем. Но это я могу понять – там автомобиль дергало по ходу всего уик-энда, потому я был готов к такому поведению.

Но на входе в 11-й, который мы преодолевает почти полным газом, задок понесло, и я оказался пассажиром.

 К сожалению, удар получился очень неудачным с точки зрения ремонта. Жаль, что пришлось вновь пропустить квалификацию, нам не хватило всего пять-десять минут. Хватило бы одного красного флага или чего-то такого». 

Мик во второй раз в нынешнем сезоне вынужден был пропустить в квалификации. Ранее сын Михаэля Шумахера уже попал в аварию в субботней тренировке на Гран При Монако, и его машину также не удалось отремонтировать в срок.

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

Предыдущая новость

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

Следующая новость

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон заступился за ЛГБТ. Власти Венгрии ему ответили

8 ч
2
Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

59 мин
3
Формула 1

Хладнокровный Хэм, угасший Риккардо. Герои и неудачники Венгрии

1 ч
4
Формула 1

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

1 дн
5
Формула 1

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх

1 ч
Самое важное:
Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах
Формула 1

Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах

4мин
Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

59мин
Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше
Формула 1

Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше

1 ч
Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа
Формула 1

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

1 ч
Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх
Формула 1

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Квалификационный темп McLaren удивил Норриса Гран При Венгрии
Формула 1

Квалификационный темп McLaren удивил Норриса

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии
Формула 1

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу Гран При Венгрии
Формула 1

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно Гран При Венгрии
Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Шумахер почти наверняка пропустит квалификацию из-за аварии Гран При Венгрии
Формула 1

Шумахер почти наверняка пропустит квалификацию из-за аварии

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года Гран При Венгрии
Формула 1

Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года

Мазепин объяснил проблемы с настройкой машины
Формула 1

Мазепин объяснил проблемы с настройкой машины

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии Гран При Великобритании
Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон заступился за ЛГБТ. Власти Венгрии ему ответили
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон заступился за ЛГБТ. Власти Венгрии ему ответили

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1 Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Хладнокровный Хэм, угасший Риккардо. Герои и неудачники Венгрии
Формула 1 Формула 1

Хладнокровный Хэм, угасший Риккардо. Герои и неудачники Венгрии

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу
Формула 1 Формула 1

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа
Формула 1 Формула 1

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

Ферстаппен вспылил из-за вопросов о Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен вспылил из-за вопросов о Сильверстоуне

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу

Самое важное:

Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах
Формула 1 Формула 1

Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1 Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше
Формула 1 Формула 1

Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа
Формула 1 Формула 1

Четыре лидера вылетят в первом повороте? Прогноз Вольфа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.