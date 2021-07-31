Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше
Немецкий пилот рассказал о своей ошибке, приведшей к вылету в барьер и не позволившей ему выступать в квалификации
За стартовые позиции на Гран При Венгрии спорили только 19 гонщиков – Мик Шумахер не смог поспорить с соперниками, так как команда Haas не успела восстановить его машину, разбитую в утренней аварии.
Дебютант сезона выехал в зону безопасности и не смог избежать контакта с барьером – удар пришелся на левую сторону шасси.
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В Haas уже подтвердили, что Шумахеру потребуется замена коробки передач, потому он точно будет на стартовой решетке самым последним.
«Я думаю, дело не в том, что мой подход стал иным, – рассказал Мик журналистам, оценивая причины случившегося. – В той тренировке я действовал почти так же, как в любой другой. Понятно, что невозможно сразу же достичь предела возможностей. В этом году с нашей машиной такое особенно сложно. А здесь сказались еще и ветер и перегретым покрытием.
Прежде 11-й поворот никогда не вызывал у меня сложностей. Но в тот момент он застал меня врасплох, и я потерял контроль над задней частью машины».
Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Авария Мика Шумахера, Haas VF-21, в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Мик Шумахер, Haas F1, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Судьи убирают разбитую машину Мика Шумахера, Haas VF-21, после аварии в тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Он добавил: «На самом деле, все началось еще в седьмом повороте. Уже там я был практически на пределе с пробуксовкой шин. Из-за этого их поверхность перегрелась, что и привело к такому результату.
В девятом повороте у меня возникли сложности, я едва удержал заднюю часть машины под контролем. Но это я могу понять – там автомобиль дергало по ходу всего уик-энда, потому я был готов к такому поведению.
Но на входе в 11-й, который мы преодолевает почти полным газом, задок понесло, и я оказался пассажиром.
К сожалению, удар получился очень неудачным с точки зрения ремонта. Жаль, что пришлось вновь пропустить квалификацию, нам не хватило всего пять-десять минут. Хватило бы одного красного флага или чего-то такого».
Мик во второй раз в нынешнем сезоне вынужден был пропустить в квалификации. Ранее сын Михаэля Шумахера уже попал в аварию в субботней тренировке на Гран При Монако, и его машину также не удалось отремонтировать в срок.
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Дополнительная информация: Олег Карпов
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