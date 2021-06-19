Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца Следующая / Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе
Формула 1 / Гран При Франции Новость

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Автор:
, Ответственный редактор

Немецкий пилот Haas впервые в карьере вышел во второй квалификационный сегмент – но попал в аварию и не смог выступить там

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Напарнику Никиты Мазепина французская квалификация принесла смешанные эмоции. Скорость самого гонщика с сочетании с осечками соперников позволили ему стать 14-м в первом сегменте продолжить борьбу за стартовые позиции. 

Однако в концовке 18-минутки Мик ошибся в шестом повороте, улетел в барьер и разбил машину. Таким образом – если, конечно, не будет штрафа за замену коробки передач  – он сможет стартовать с лучшей в карьере 15-й позиции. Однако сам пилот признал, что не вполне доволен таким результатом. 

«Я могу описать это вот как, – признался он в интервью Sky Германия. – Мне дали кусок торта, но не позволили съесть его. Ощущения именно такие.

Я впервые во втором сегменте. Для команды это первый такой случай за очень долгое время (с ГП Айфеля 2020 года – прим.ред.). Потому очень обидно, что не было возможности выехать на трассу. 

Мне сложно сказать, чего у нас получилось бы добиться. У нас почти не осталось шин – только тот комплект, что был во время красных флагов. Но в любом случае, мы смогли пройти дальше. Это уже очень-очень давно оставалось нашей целью, и вот, наконец-то, получилось». 

Говоря о гонке, он добавил: «Наш темп на длинных сериях кругов не так и плох. Так что завтра мы рассчитываем на хорошее выступление. Думаю, у нас недостаточно возможностей, чтобы бороться за очки, но как минимум остаться 15-м я попробую. Буду стараться отыграть еще позицию или две. А если не выйдет – это все равно будет полезный опыт».

Мик добавил, что команда пока не провела анализ коробки передач на его машине, потому сложно говорить, потребуется ли ей замена. 

Другой пилот Haas Никита Мазепин стартует в воскресенье 18-м.

Читайте также:

Дополнительная информация: Норман Фишер

Поделились
Комментарии
Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца

Предыдущая новость

Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца

Следующая новость

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

2
Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

21мин
3
Формула 3

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

19мин
4
Формула 1

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали

5
Формула 1

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне

Самое важное:
Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает
Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

21мин
Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе
Формула 1

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

59мин
Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть
Формула 1

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца
Формула 1

Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца

Хэмилтон пожелал воскресного дождя после проигранной квалификации
Формула 1

Хэмилтон пожелал воскресного дождя после проигранной квалификации

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает Гран При Франции
Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

Гран При Франции: дуэли в квалификациях Гран При Франции
Формула 1

Гран При Франции: дуэли в квалификациях

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне Гран При Франции
Формула 1

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции Гран При Франции
Формула 1

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров Гран При Франции
Формула 1

Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров

Мазепин утратил доверие Шумахера. Но вины не признал Гран При Франции
Формула 1

Мазепин утратил доверие Шумахера. Но вины не признал

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы Гран При Франции
Формула 1

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы

Мазепин: Во Франции наши проблемы вернутся Гран При Франции
Формула 1

Мазепин: Во Франции наши проблемы вернутся

«Настоящий Шумахер». Бергер похвалил партнера Мазепина
Формула 1

«Настоящий Шумахер». Бергер похвалил партнера Мазепина

Самое читаемое Сегодня

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает
Формула 1 Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3
Формула 3 Формула 3

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали
Формула 1 Формула 1

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен опередил Хэмилтона в Ле-Кастелле и взял второй поул в сезоне

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

Гран При Франции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Франции: стартовая решетка

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть
Формула 1 Формула 1

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Самое важное:

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции
Формула 1 Формула 1

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает
Формула 1 Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Если мы здесь победим Mercedes, то побьем их и на любой другой трассе

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть
Формула 1 Формула 1

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.