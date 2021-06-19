Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Напарнику Никиты Мазепина французская квалификация принесла смешанные эмоции. Скорость самого гонщика с сочетании с осечками соперников позволили ему стать 14-м в первом сегменте продолжить борьбу за стартовые позиции.

Однако в концовке 18-минутки Мик ошибся в шестом повороте, улетел в барьер и разбил машину. Таким образом – если, конечно, не будет штрафа за замену коробки передач – он сможет стартовать с лучшей в карьере 15-й позиции. Однако сам пилот признал, что не вполне доволен таким результатом.

«Я могу описать это вот как, – признался он в интервью Sky Германия. – Мне дали кусок торта, но не позволили съесть его. Ощущения именно такие.

Я впервые во втором сегменте. Для команды это первый такой случай за очень долгое время (с ГП Айфеля 2020 года – прим.ред.). Потому очень обидно, что не было возможности выехать на трассу.

Мне сложно сказать, чего у нас получилось бы добиться. У нас почти не осталось шин – только тот комплект, что был во время красных флагов. Но в любом случае, мы смогли пройти дальше. Это уже очень-очень давно оставалось нашей целью, и вот, наконец-то, получилось».

Говоря о гонке, он добавил: «Наш темп на длинных сериях кругов не так и плох. Так что завтра мы рассчитываем на хорошее выступление. Думаю, у нас недостаточно возможностей, чтобы бороться за очки, но как минимум остаться 15-м я попробую. Буду стараться отыграть еще позицию или две. А если не выйдет – это все равно будет полезный опыт».

Мик добавил, что команда пока не провела анализ коробки передач на его машине, потому сложно говорить, потребуется ли ей замена.

Другой пилот Haas Никита Мазепин стартует в воскресенье 18-м.

Дополнительная информация: Норман Фишер