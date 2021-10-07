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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Шумахер не собирается бороться с Мазепиным до 2022 года

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По словам немца, в условиях невозможности попасть в очковую зону для него не важны успехи на фоне напарника

Шумахер не собирается бороться с Мазепиным до 2022 года

Мик Шумахер и Никита Мазепин стали дебютантами нынешнего сезона Формулы 1, придя в команду Haas. Пока немец выглядит сильнее, превосходя россиянина в квалификациях со счетом 12 к 3. Однако по словам самого Мика, до тех пор, пока скорость болидов не позволяет бороться за очки это мало что значит.

«Я начал сезон с установкой отказаться от ожиданий, и у меня до сих пор нет никаких ожиданий, – заявил в Турции Мик Шумахер. – Я принимаю происходящее таким, какое оно есть и просто стараюсь показать лучший для себя результат. В частности и в квалификации, но не только . В следующем году с лучшей машиной у нас возможно будет шанс бороться за очки, так что пока я к этому готовлюсь».

Шумахера также спросили о подготовке болида 2022 года.

«Я сейчас очень сильно вовлечен в процесс разработки болида на 2022 год, так как хочу заранее подготовиться к ее пилотированию. Пока все идет по плану. Как минимум, поведение болида сильно отличается от нынешнего из-за перехода с 13-дюймовых колесных дисков на 18-дюймовые. И я надеюсь, мой опыт нынешней работы с командой в будущем пригодиться», – сказал сын Михаэля Шумахера.

Дополнительная информация: Хайко Штрицке

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