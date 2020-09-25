«Шумахер не разговаривает». Экс-жена Бриаторе рассказала о состоянии Михаэля

Флавио Бриаторе был близким человеком для Михаэля Шумахера, когда тот начинал карьеру в Формуле 1. Семикратный чемпион мира уже почти семь лет проходит восстановление после травмы головы, а о его состоянии не рассказывают публике.

Однако, это сделала Элизабетта Грегорачи, бывшая жена Бриаторе, которая сейчас снимается в реалити-шоу на итальянском ТВ.

«Он [Шумахер] не разговаривает, – ответила Грегорачи в эфире на вопрос коллеги по съемкам. – Он поддерживает связь только глазами. И только троим людям позволяют его увидеть.

Они переехали в Испанию. Его жена обустроила дома госпиталь».